Vier Tage lang zwitschern rund 1000 Vögel in der Vinninger Felsalbhalle. Zum 50. Mal findet dort übers Wochenende die Landesvogelschau der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar statt. Am Samstag und Sonntag ist für Besucher geöffnet.

Der Verein für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) der Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saar veranstaltet am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, in der Felsalbhalle Vinningen seine Landesvogelschau, die erneut die Vogelfreunde Vinningen ausrichten. Mit zweijähriger Verzögerung infolge der Coronapandemie kann nun die Jubiläumsschau starten.

Bei der Schau werden rund 1000 Vögel aus den Sparten Großsittiche, Wellensittiche, Kanarien, Exoten und Waldvögel durch rund 90 Züchterinnen und Züchter ausgestellt. Die Voraussetzungen schufen die Vinninger Vogelfreunde. In der gemeindlichen Felsalbhalle haben sie die Ausstellung aufgebaut. So können ab Donnerstagnachmittag die Züchterinnen und Züchter aus beiden Bundesländern ihre Tiere einliefern. Sie werden am Freitag tagsüber von fünf Preisrichtern bewertet, wobei die Landessieger, Sparten- und Gruppensieger ermittelt werden.

Offen am Samstag und Sonntag

Die offizielle Eröffnung der Ausstellung erfolgt am Samstag um 10 Uhr. Die Schau ist bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr der Frühschoppen. Ab dann ist die Ausstellung bis 17 Uhr geöffnet. Gegen 14 Uhr findet im Kulturzentrum „Alte Kirche Vinningen“ die Siegerehrung durch den Schirmherrn und Bürgermeister Klaus Weber, den Landesgruppensprecher Bernd Hansmann aus Kamp-Bornhofen sowie den gastgebenden Vereinsvorsitzenden Andreas Hoffmann statt.

An beiden Ausstellungstagen ist die Felsalbhalle bewirtschaftet. Neben Getränken gibt es kleinere Gerichte sowie zu Mittag eine warme Mahlzeit.