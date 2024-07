Der Verkehrsverein Hauenstein hat der Gemeinde zwei neue Ruhebänke gestiftet.

Die neuen Ruhebänke wurden an der Katharinenkapelle montiert – an einem „der schönsten Aussichtspunkte, die Hauenstein zu bieten hat“, wie der Vorsitzende des Vereins, Thomas Engel, betonte. Immer wieder hatte der Verein, dem noch 40 Mitglieder angehören, in der Vergangenheit an markanten Punkten Ruheplätze angelegt. So wurden beispielsweise im Queichtal gegenüber des Stephansturms, am „Trifelsblick“ am Schusterpfad und am Winterkirchel sogenannte Wellness-Liegen installiert.

Zu den Aktivitäten des Vereins, der sich gerne verjüngen würde, zählt auch die Aufstellung der „Namenssteine“ oder „Orientierungssteine“, die Vorstandsmitglied Walter Meyer initiiert hatte. Auf seine Initiative wurden kleine Sandsteinfindlinge mit Gravur gesetzt, die Einheimische und Gäste vor Ort über den Namen der so zahlreichen Felsen in der Umgebung Hauensteins, über Gewannenamen und historische Zusammenhänge an bestimmten Plätzen informieren. Bisher noch ohne Erfolg blieb Thomas Engels Initiative aus dem Jahr 2020, eine Anerkennung des Wasgau-Felsenlands als Unesco-Weltnaturerbe zu prüfen und gegebenenfalls in die Wege zu leiten.