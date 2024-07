In unserem Land muss bekanntlich alles seine Ordnung haben. Das betrifft bei den derzeit in allen konstituierenden Ratssitzungen stattfindenden Beigeordnetenwahlen natürlich auch die fehlerfreie Dokumentation der Kandidaten-Namen. Deshalb hat sich Karl-Heinz Brügel, Büroleiter der VG-Verwaltung Zweibrücken-Land, beim Bewerber für das Ehrenamt des Ersten Beigeordneten in Großbundenbach über die richtige Schreibweise des Nachnamens erkundigt. „Mit zwei ,f’. Also Ruff. Wie runner“, scherzte Daniel Ruff von der Wählergruppe Bißbort.

Das war dann also zweifelsfrei geklärt. Wie auch der Ausgang der Abstimmung: Ruff wurde, wie der für den zweiten Stellvertreter-Posten nominierte Frank Greinert (SPD), einstimmig ins Amt gewählt. Auffällig in Großbundenbach ist eine starke Verjüngung des Rates, zudem werden vier der acht Plätze von Frauen besetzt.