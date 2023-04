Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag wird der frühere Papst Benedikt XVI. beerdigt. Erinnerungen an den Kirchenmann aus Bayern gibt es auch im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein. Dort war nach seiner Wahl zum Papst ein besonderes „Schuh-Double“ eingezogen.

Der Tod des früheren deutschen Papstes lässt alles wieder präsent werden: Als die Deutschen nach der überraschenden Wahl von Benedikt XVI am 19. April 2005 in Begeisterung