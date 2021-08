Am Samstag feiert die KFD Contwig ihr 40-jähriges Bestehen. Die beiden Gründungsmitglieder Erika Ehrmann und Hedi Schlachter werfen gemeinsam mit der RHEINPFALZ einen Blick zurück auf die vergangenen Jahrzehnte. Besonders ein Ausflug ist ihnen in Erinnerung geblieben.

Eigentlich sind es 41 Jahre: So lange gibt es die KFD in Contwig schon. Das 40-jährige Jubiläum wäre letztes Jahr gewesen, musste aber wegen Corona verschoben werden. Diesen Samstag werden die Ehrungen der Jubilarinnen nachgeholt. Mit dabei werden auch die Gründungsmitglieder Erika Ehrmann und Hedi Schlachter sein, die die Contwiger KFD schon in den Kinderschuhen begleiteten. „Unser Jubiläum wäre 2020 mit dem der Speyerer KFD zusammengefallen, die gibt es aber schon ein bisschen länger, nämlich 60 Jahre. Da wollten wir eigentlich hinfahren, aber das hat dann wegen Corona nicht geklappt“, berichtet Erika Ehrmann, Leiterin der KFD Contwig. Das wäre dann einer von den zahlreichen Ausflügen der KFD Contwig gewesen, denn mit Fahrten kennen sich die Frauen aus.

In den ersten Jahren bot Erika Ehrmann nur Tagesausflüge an, 2000 folgte dann die erste längere Fahrt: drei Tage nach Oberammergau. „Danach haben alle gesagt: Ach Gott, war das schön. Bitte öfters und länger!“, erzählt Ehrmann. Gesagt, getan. Der Busfahrer, ein treuer Begleiter auf allen Fahrten, schlug Fatima vor, ein Wallfahrtsort in Portugal. Aber die zweiwöchige Reise durfte nicht irgendwann stattfinden, man musste genau am 13. Oktober in der portugiesischen Stadt ankommen. An diesem Tag treffen sich dort mehrere tausende Pilger, die zusammen die Erscheinung der Jungfrau Maria vor drei Hirtenjungen feiern. Da sollte es also hingehen.

„Wir fuhren durch Frankreich, Spanien, Portugal. Wir besichtigten Madrid, Barcelona, sogar Santiago de Compostela. Aber der Höhepunkt ist und bleibt Fatima“, betont Ehrmann. „2001 waren wir das erste Mal dort, da waren mehr als 60 000 Pilger vor Ort. Das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Während Ehrmann erzählt, holt sie einen großen Ordner mit Bildern hervor, auf denen die Menschenmasse zu sehen ist. Die Teilnehmer der KFD Contwig lassen sich aber gut erkennen, dafür hatte Ehrmann gesorgt. „Einige von uns hatten Angst, in dem Meer an Menschen verloren zu gehen. Also habe ich rote Schals besorgt, als unser Erkennungszeichen“, erklärt die 77-Jährige. Ohne wäre es nicht gegangen. Hedi Schlachter, ebenfalls Gründungsmitglied und ehemalige Stellvertreterin, klinkt sich ein. „Erika, bist du dir sicher, dass das Bild von 2001 ist?“, fragt Schlachter die Leiterin.

Eine berechtigte Frage, denn mittlerweile war die KFD schon drei Mal in Fatima. Ehrmann nickt überzeugt. „Da ist doch der Günther mit drauf“, sagt sie. Günther Müller, Ehrmanns Cousin, spielte bei der Reise ebenfalls eine Rolle. Denn in Madrid gab es ein Problem: Das Hotel war nach langwieriger Suche nicht zu finden. Prompt hatte der Busfahrer die Lösung – ein Taxi würde ihnen den Weg zeigen. Günther Müller war der Auserwählte, der im Taxi mitfahren durfte. Der Bus folgte. „Und unsere Frauen, die hatten Angst, dass uns der Günther vom Taxifahrer entführt wird“, erzählt Ehrmann und muss lachen. Gleich darauf folgen die Tränen, so ergriffen ist sie von den Erinnerungen an die erste große Wallfahrt und Kulturreise der KFD.

Ende des Jahres gibt Ehrmann ihr Amt ab, die Nachfolge sei aber gesichert. Aktuell sind es noch 135 Mitglieder, die KFD Contwig war aber auch schon bei 180 Mitgliedern. Vor allem die Ausflüge und Fahrten waren eine gute Gelegenheit, um neue Mitglieder anzuwerben, und sollen, sofern es Corona zulässt, auch wieder stattfinden. Erika Ehrmann wird diese in Zukunft nicht mehr organisieren, diese Verantwortung wird dann in anderen Händen liegen. Für die gemeinsame Zeit ist die Leiterin sehr dankbar. „Es gibt Orte, da wäre ich ohne die KFD nie hingekommen“, versichert sie. Einer davon ist Fatima.