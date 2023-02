Vor einem Rosenmontagsumzug steht die Grundschule in Dellfeld: In den Faschingsferien beginnt der Umzug ins sanierte Schulgebäude. Bis Mitte März soll alles erledigt sein.

In der letzten vollen Februarwoche beginnt der Umzug, nachdem sich das Ende der Schulsanierung immer wieder verschoben hatte. „Wir sind endlich in der Endphase“, sagte Verbandsbürgermeister Björn Bernhard am Dienstag im Verbandsgemeinderat. Die nächste Baustelle steht schon vor der Tür: Nach der Schule selbst wird auch die Turnhalle saniert. Der Verbandsgemeinderat stimmte am Dienstag dafür, auch das Dachgebälk zu erneuern. Diese Arbeiten waren bisher nicht ausgeschrieben. Bernhard sagte, er sehe es „kritisch, die alte Konstruktion zu lassen“. Ähnlich sah es SPD-Sprecher Achim Scherer: „Wenn was passiert, kommen wir in Teufels Küche.“ FDP-Sprecher Volker Schmitt wunderte sich, dass das Thema jetzt erst aufschlägt: „Das hätte früher auffallen müssen.“ Der Rat beschloss die zusätzlichen 50.000 Euro inklusive Statik auszugeben.