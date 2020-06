Der Rosenkopfer Doppelhaushalt 2020/21 sieht nur wenige Investitionen vor: 10 000 bis 13 000 Euro für ein neues Bushäuschen an der Höhenstraße und 10 000 Euro für die Friedhofssanierung. In der Sitzung am Montag (Dorfgemeinschaftshaus, 19 Uhr) soll der Gemeinderat darüber abstimmen.

„Zwei Angebote liegen für das Bushäuschen vor“, sagte Bürgermeister Christian Plagemann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In Abhängigkeit von der Ausführung bewege man sich zwischen 10 000 und 13 000 Euro. Das alte Häuschen war letztes Jahr unter anderem wegen Baufälligkeit abgerissen worden.

Im Rahmen der Friedhofssanierung sollen Urnenrasengräber geschaffen werden. 10 000 Euro sind dafür vorgesehen. Um diese Bestattungsart abrechnen zu können, haben die Räte über eine neue Friedhofssatzung abzustimmen. Ferner sollen sie der Neuorganisation der Forstreviere zustimmen.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung gehe es um das Einvernehmen mit einer Bauvoranfrage, teilte Plagemann mit. Wegen der Corona-Pandemie finde die Ratssitzung wahrscheinlich in einem anderen Raum als üblich statt. Auf jeden Fall werde Mundschutz ausgelegt.