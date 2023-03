Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manchmal geht es ganz schnell. Bernd und Sebastian Folgner wollten ihr in Oberbayern beheimatetes Unternehmen um einen zweiten Standort erweitern, schauten sich in Deutschland um, stießen auf die Westpfalz. Auf eine erste E-Mail folgte gleich ein Rückruf von der Wirtschaftsförderung. Ein Jahr nach dem ersten Telefonat werden in Rieschweiler-Mühlbach Rollläden gebaut. Und die Entwicklung soll weitergehen.

Zwischen Oberbayern und der Westpfalz liegen rund 450 (Straßen-)Kilometer. Was bringt einen Mittelständler mit 70 Mitarbeitern und Sitz im oberbayrischen Bad Aibling, gelegen zwischen