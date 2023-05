Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Passend zum bundesweiten Digitaltag am Freitag können die Lemberger Grundschüler fleißig ihre Digitalkompetenzen üben. Am Donnerstag erhielten sie elf Tabletcomputer. Der Förderverein hatte der Schule 5000 Euro für die Anschaffung der Apple-Geräte gespendet. Die Verbandsgemeinde kaufte mit dem Geld nicht nur die Computer, sondern auch noch einen Spezialkoffer, über den die Schüler in das weltweite Netz gelangen.

Die kommissarische Schulleiterin Martina Neumann hofft auf weitere 20 Tabletcomputer für die 150 Schüler der Heinrich-Weber-Schule. Mit den ersten elf iPads sei aber