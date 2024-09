Zwei Männer haben Handwerkerleistungen zu überhöhten Preisen abrechnen wollen und einen Mann bedroht, der nicht zahlen wollte. Einer der beiden stand jetzt vor Gericht.

Anfang Januar hat das Amtsgericht Pirmasens Strafbefehle gegen zwei Männer verhängt, die in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land Handwerkerleistungen zu einem günstigen Preis angeboten hatten. Sie leisteten dann aber Mehrarbeiten und forderten einen überhöhten Preis. Dann bedrohten sie ihren Auftraggeber, um ihn zur Zahlung zu bewegen. Der ältere der beiden Männer sollte 2250 Euro, der jüngere 2700 Euro wegen Sachbeschädigung und versuchter Erpressung bezahlen. Dagegen legten die Männer, die damals nicht zur Verhandlung erschienen waren, Widerspruch ein. Auch am Dienstag waren Vater und Sohn nicht im Gerichtssaal erschienen. Der Sohn wurde wenig später von der Polizei vorgeführt. Er erklärte, dass sein Vater krank und derzeit in seiner rumänischen Heimat sei.

Die beiden waren im Februar 2023 von einem älteren Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land beauftragt worden, die Dachrinne seines Hauses zu reparieren. Die Männer sollen jedoch die komplette Dachrinne ausgetauscht haben, weil sie eine Reparatur nicht für möglich erachteten. Dafür verlangten sie 1000 Euro. Am Folgetag sollen sie dem Mann dann eröffnet haben, es seien 1000 Euro pro Arbeiter gemeint gewesen. Als der ältere Mann sagte, dass er soviel Geld nicht zahlen wolle, soll der jüngere Angeklagte gedroht haben: Sein Chef habe Verbindungen zur Mafia, die würde Leuten, die nicht zahlen wollten, die Finger abschneiden. Der Auftraggeber informierte die Polizei, die dem Duo einen Platzverweis erteilte. Die Angeklagten sollen ohne Bezahlung das Anwesen verlassen haben.

Der Sohn erzählte am Dienstag eine andere Geschichte und wies die Vorwürfe zurück. Strafrichterin Jessica Straßer wies den Mann auf die Aussagen mehrerer Zeugen hin. Beharre er auf dem Widerspruch und es komme zum Verfahren, dann drohe ihm aufgrund seiner Vorstrafen womöglich eine Freiheitsstrafe. Nach Beratung mit seinem Verteidiger zog der Mann seinen Widerspruch zurück. Auch der Verteidiger des Vaters zog den Widerspruch zurück. Beide Männer akzeptierten die Strafbefehle.