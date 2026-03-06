Auch in Hauenstein trauern viele um Rollande Aubert. Die Aktivistin der deutsch-französischen Partnerschaft wurde 91 Jahre alt.

Rollande Aubert ist tot. Die älteste Aktivistin Städtefreundschaft zwischen Hauenstein und Chauffailles (Burgund) ist im 91. Lebensjahr unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Chauffailles beigesetzt worden. Die Städtefreundschaft ist seit 1965 gewachsenen und wurde 1970 offiziell gegründet. Rollande Aubert und ihr vor einigen Jahren verstorbener Ehemann Jean waren von Beginn an dabei, als aus einem zarten Band der Freundschaft eine über Jahrzehnte blühende Partnerschaft wurde.

Rollande Auberts Haus in Chauffailles galt Generationen von Familien als offene, kultivierte Stätte der deutsch-französischen Begegnung. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Hauenstein und Annweiler erlebten dort unvergessliche Austausche. Rollande Aubert war nicht nur die „Doyenne“ der Partnerschaft in Chauffailles, sondern ihre Seele.

Noch in ihren letzten Lebensmonaten freute sie sich darüber, dass die Partnerschaft im Juni 2026 unter dem Titel „Renaissance Chauffailles–Hauenstein 2026“ in neuer Form wieder aufblühen soll. Die hochgebildete ehemalige Lehrerin stellte ihr Leben in großer sozialer Verantwortung in den Dienst ihrer Mitmenschen.

Die aus der Erfweiler Partnerschaftsgemeinde Belmont stammende Rollande Aubert war von ansteckender Einfachheit und großer Großzügigkeit. Sie war stets christlich geprägt. Bereits zu Zeiten des Eisernen Vorhangs knüpfte sie Freundschaften, vor allem mit Polen und anderen Ländern Osteuropas. Nach dem Freundschaftsvertrag von 1963 zwischen Frankreich und Deutschland widmete sie sich mit Leidenschaft und unermüdlichem, auch pädagogischem Engagement der deutsch-französischen Verständigung – bis ins hohe Alter.