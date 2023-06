Der neue Büroleitende Beamte der Verbandsgemeinde Hauenstein heißt Roger Hammer. Der 53-jährige Amtsrat erhielt aus den Händen von Bürgermeister Patrick Weißler die Ernennungsurkunde für das höchste Verwaltungsamt in der Zentrale für die acht Ortsgemeinden im Osten des Landkreises. Er folgt auf Gerold Bernhart (Wilgartswiesen), der das Amt seit 1991 geleitet hatte.

Der gebürtige Hauensteiner Roger Hammer absolvierte die klassische Laufbahn eines Verwaltungsfachmanns von der Pike auf. Nach Haupt- und Höherer Handelsschule absolvierte er sein Fachabitur im Rahmen seiner Ausbildung, die er 1987 in Hauenstein begann. Nach weiteren Aufstiegsprüfungen über den mittleren in den gehobenen Dienst (1993) gehört der neue Verwaltungsleiter auch zu den Beamten, die während ihrer Berufszeit ihren Wehrdienst ableisteten. Nachdem Hammer 1997 sein Diplom zum Verwaltungswirt erworben hatte, arbeitete er hauptsächlich im Kämmereibereich.

Von 2002 bis 2012 übernahm Hammer die ersten Führungspositionen in Dahn, wo er zum Kassenleiter und schließlich zum Kämmerer der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland aufstieg. In der Nachfolge des langjährigen Hauensteiner Kämmerers Markus Reichert, der in gleicher Position nach Thaleischweiler wechselte, übernahm dann Hammer in Hauenstein die Kämmerei-Position und war jahrelang verantwortlich für den Haushalt der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden. Wie Bürgermeister Weißler sagte, hatten sich die Gremien schon früh auf den versierten Verwaltungsmann geeinigt. Roger Hammer hat unter sechs Verbandsbürgermeistern in Hauenstein und Dahn eine solide Ausbildung erfahren.