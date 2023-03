Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Bäckereien trifft die aktuelle wirtschaftliche Krise hart“, muss Holger Gravius vom „Rodalber Backhaus“ feststellen. Sie trifft ihn besonders, weil auch noch die finanziellen Auswirkungen des Umzugs vom früheren Café Flory in der Lohnstraße in die Lindersbachstraße verkraftet sein wollen. Und all dies passiert im zehnten Jahr des Bestehens.

Vor seinem geschäftlichen Einstieg in Rodalben hatte Gravius in einer Kaiserslauterer Bäckerei gearbeitet und beruflich „prägende Jahre“ in der Schweiz