Die Planung sieht versickerungsfähiges Pflaster, Sandsteinmauer und Blühwiese vor. Der Rundweg entfällt zugunsten von Aufenthaltsflächen.

Die Entwurfsplanung für den ersten Bauabschnitt der innerstädtischen Sanierung wird konkreter. Das Ingenieurbüro Dilger ( Dahn) hatte den Entwurf, der das Kopfkino vieler Anwesender anregte, am Mittwoch im Stadtrat vorgestellt. Hinter dem alten Rathaus, auf dem früheren Gelände des Hauses der Jugend, sollen ausgebaute Parkplätze und viel Grün mit Aufenthaltsqualität den Platz prägen. So fasste Stadtbürgermeister Claus Schäfer die Zielsetzung zusammen.

Die Referentin präsentierte drei Varianten, die sich vor allem in der Zahl der Stellplätze, dem Grünanteil und der Art der Begrünung unterscheiden. Zur Auswahl standen 45 oder 38 Parkplätze sowie erlebbares Grün oder vorwiegend optische Bepflanzung. Allen Vorschlägen gemeinsam ist die Empfehlung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), den alten Baumbestand weitgehend zu erhalten und angesichts steigender Temperaturen klimaresilient zu planen.

Mehr Stellplätze für Autos sind nicht machbar

Mehr Stellplätze als die derzeit vorhandenen 55 würden nicht genehmigt, betonte Julia Biwer vom Büro BBP (Kaiserslautern). Außerdem sollten die Parkplätze nicht ausschließlich im Bauabschnitt 1 gebündelt werden. Ein Teil könne in Bauabschnitt 2 Richtung Marienplatz auf den künftigen Festplatz verlagert werden, der voraussichtlich nur phasenweise genutzt werde. Biwer riet, die Grünflächen im Bauabschnitt 1 nicht auf Restflächen zu reduzieren und dem Ufer der Rodalb mehr Raum zu geben.

Zuvor hatte Ralf Lehmann (Grüne) gefordert, das Grün in den Vordergrund zu stellen und Aufenthaltsorte zu schaffen. Ein Platz mit einem Hauch von Park sei erstrebenswert. Im Verlauf der Diskussion tendierte der Stadtrat zu dieser Lösung.

Der Stadtrat votierte mit elf Ja-Stimmen und acht Nein-Stimmen für eine Entwurfsvariante. Diese sieht 38 befestigte Parkplätze sowie zwei Behinderten- und zwei E-Parkplätze vor. Zur Straße hin ist eine niedrige Sandsteinmauer geplant, die den Blick zum Festplatz öffnet und zugleich als Sitzgelegenheit dienen kann, so Schäfer. Ein zunächst angedachter Rundweg entfällt, weil er zu viel Fläche beansprucht hätte.

Stattdessen sollen Holzstämme, Sträucher und eine Blühwiese den Platz strukturieren. Zusätzliche Sitzgelegenheiten sollen zum Verweilen einladen. Die Parkflächen werden mit versickerungsfähigem Pflaster befestigt; Struktur und Farbe stehen noch nicht fest. Auf die Kostenfrage von Hannah Denzer (SPD) erklärte die Referentin: Die Variante mit der höchsten Versiegelung läge bei 435.000 Euro. Die nun favorisierte Lösung mit weniger Parkplätzen ist günstiger.

Biwer drängte auf zügiges Vorgehen, da die Projektlaufzeit 2034 endet. Die Entscheidung für die weitere Planung müsse jetzt fallen. Der Entwurf mit Kostenschätzung werde bereits eingereicht, um die Förderung vorzumerken.