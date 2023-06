Während Feuerwehrleute im Wald oberhalb von Rodalben das Feuer bekämpfen, holen unten in der Stadt Tankwagen der Wehren permanent Wasser aus der Rodalbe. Und im Katastrophenschutzzentrum stehen Notbetten für Evakuierte bereit.

An der Rodalbe stehen die Tankwagen zeitweise Schlange. Aus der ganzen Südwestpfalz und aus dem Landkreis Kaiserslautern sind Feuerwehren im Wald zwischen Rodalben und Pirmasens an verschiedenen Stellen im Einsatz. Sie werden versorgt von Tankwagen der Wehren, anfangs mit Leitungswasser, dann mit Wasser aus der Rodalbe. Dicke Schläuche führen in der Bahnhofstraße am „Spiegelbrunnen“ in den Bach hinein, zwei Wagen können hier gleichzeitig Wasser aufnehmen. Und das geht schnell. Etwa 800 Liter pro Minute strömen aus dem Bach in den Wassertank. Der Tank der Landstuhler Feuerwehr ist da etwa schnell gefüllt, 4500 Liter Wasser passen hinein. Lange warten müssen die Feuerwehrleute nicht.

Wie viele Tanks hier schon befüllt wurden, können die Rodalber Wehrleute an der Wasser-Tankstelle gar nicht sagen. Fahrzeug auf Fahrzeug schert hier ein. In der Regel, erklärt ein Feuerwehrmann, sind drei Tankwagen pro Einsatzstelle eingeteilt, die nacheinander Wasser holen.

Abwarten hieß es dagegen über längere Zeit im Katastropheneinsatzzentrum des Kreises in der Lindersbach. In dessen Halle standen rasch Helfer bereit, um Anwohner im Falle einer Evakuierung zu versorgen. Auch für Übernachtungsmöglichkeiten ist dort gesorgt. Etwa 150 Notbetten sind dort vorrätig und können schnell in der benachbarten Turnhalle der BBS aufgebaut werden, Nachschub ist möglich. Bis zum Abend blieb es dort jedoch ruhig. Anwohner, die am nächsten an der Brandregion wohnen, haben offenbar zunächst Verwandte und Freunde aufgesucht. Das können die Helfer verstehen – aber sie seien bereit, sagen sie dort.