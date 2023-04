Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grundschule Wallhalben soll in das Gebäude der früheren Realschule plus umziehen und dort dauerhaft heimisch werden. Der Schulträgerausschuss und der Bauausschuss der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben empfehlen dem Verbandsgemeinderat, diesen Beschluss in der kommenden Sitzung zu fassen.

„Wir werden das jetzt vorbereiten“, sagt Verbandsbürgermeister Thomas Peifer (CDU). Die beiden Ausschüsse hatten sich am Samstag die Schulgebäude in Wallhalben angeschaut. Das