1,6 Millionen Euro nimmt die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben auf, um im Jahr 2021 getätigte Investitionen mitzufinanzieren.

Dies wird unter anderem für den Neubau des Rathauses nötig, für den Kauf eines Kommandowagens für die Feuerwehr, für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rieschweiler-Mühlbach und für die Generalsanierung des Schulgebäudes in Maßweiler.

Viele Arbeiten laufen noch. Zum Beispiel am Rathaus, am Feuerwehrhaus oder an den Schulen. Wie am Donnerstag im VG-Rat erläutert wurde, soll in Rieschweiler-Mühlbach während der Herbstferien die Fassade saniert werden. In Maßweiler bekommen die Flure und Treppen noch neue Bodenbeläge. Es braucht also weitere Kreditaufnahmen. Die Kredite sollen angesichts steigender Zinsen möglichst schnell aufgenommen werden. Allerdings dürfen sie erst dann aufgenommen werden, wenn klar ist, in welcher Höhe Kredite benötigt werden. Die Finanzabteilung der VG-Verwaltung stellt deshalb aktuell für das Jahr 2022 schon die Investitionen zusammen, damit schnellstmöglich die dafür notwendigen Kredite aufgenommen werden können.

Kreditlaufzeit von 30 Jahren

Für den Kredit, um die 1,6 Millionen Euro zu finanzieren, sind Zinsen von 3,05 Prozent aufgerufen. Es gab nur einen Anbieter für eine Kreditlaufzeit von 30 Jahren. Würden – wie ursprünglich geplant – jährlich 3,33 Prozent der Summe getilgt, würde dies inklusive Zinsen eine jährliche Finanzbelastung von etwa 100.000 Euro für die Verbandsgemeinde bedeuten.

Der Rat entschied aber, dass angefragt werden sollte, ob man nicht nur zwei Prozent im Jahr tilgen könne. Die dadurch freiwerdenden Finanzmittel (etwa 26.000 Euro jährlich) sollen genutzt werden, um die weiteren notwendigen Kredite noch verträglich mitzufinanzieren.