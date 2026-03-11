Rund 50 Interessierte kamen zum Obstbaumschnittkurs nach Heltersberg. Auf der Streuobstwiese ging es um Ertrag, Kronenaufbau und alte Apfelsorten.

Blauer Himmel und angenehme Temperaturen boten beste Bedingungen auf der Streuobstwiese am Türmchen in Heltersberg. Dort wollten die Teilnehmer eines Obstbaumschnittkurses lernen, wie Obstbäume fachgerecht auf die kommenden Monate, die Blüte und das Fruchttragen vorbereitet werden.

„Macht mal Bilder, wie der Baum jetzt aussieht. Und später, wie er aussieht, wenn er fertig ist.“ Ewald Marschall hat die kleine Säge bereits in der Hand, zahlreiche Handys sind gezückt. Der Baumwart, der der Fördergemeinschaft Streuobst Pfalz angehört, vermittelt den rund 50 Interessierten, wie Obstbäume richtig geschnitten werden.

Das Ziel ist, tolle Früchte zu bekommen

Der Obst- und Gartenbauverein Heltersberg hatte auf die Streuobstwiese eingeladen, um die er sich kümmert. Da stehen sie – mal klein, mal groß, mal jung, mal alt –, die Apfelbäume, die alten Sorten, die auf Namen hören wie Kaiser Wilhelm und Jakob Fischer. Das Ziel sei nicht, möglichst viele Früchte zu haben, die nicht richtig ausreiften. Vielmehr gehe es darum, tolle Früchte zu bekommen, sagt Marschall.

Er setzt auf den sogenannten Oeschberg-Palmer-Schnitt. Dies ist eine alte Methode, die Helmut Palmer, der Vater des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer, wieder bekannt gemacht hat. Entscheidend sei der Aufbau der Krone. Vier Leitäste, die um 90 Grad versetzt sind, tragen diese. An ihnen wachsen die begleitenden Fruchtäste. Die Bäume sollen nicht zu hoch werden, vielmehr sollen sie eine breite Krone ausbilden und selbst in guten Obstjahren so stabil stehen, dass sie nicht gestützt werden müssen. Weniger Äste, weniger Früchte, aber die mit hoher Qualität, ist die Maxime.

Luftige Krone hat mehrere Vorteile

Wichtig sei, den Baum darin zu unterstützen, seine Kraft dorthin zu lenken, wo sie gebraucht werde, und sie nicht in unnötige Äste zu verschwenden. Ebenso müsse Licht durch die Krone fallen. Eine luftigere Krone habe zudem praktische Vorteile: Zwischen den Leitästen lasse sich die Leiter gut anstellen, um zu ernten und zu schneiden. Marschall steigt zum Schneiden auch selbst in die Baumkrone. „Immer an den 45-Grad-Winkel denken“, sagt er mit Blick auf die Leitäste. Es wird genickt und gefilmt.

„Die Äste, die er bis jetzt rausgenommen hat, hätte ich auch rausgenommen“, sagt ein Teilnehmer. Der Besitzer einiger Obstbäume freut sich, dass er bisher wohl vieles richtig gemacht hat. „Hast du alles verstanden?“, will eine Frau von ihrem Mann wissen. Er nickt und sagt schmunzelnd: „Ich mache es wie immer und schneide so, wie du es mir sagst.“

„Nie mehr als 30 Prozent im Jahr rausschneiden“

Während Marschall einen Ast entfernt, um einem anderen Platz zu machen, erklärt er: „Den leite ich jetzt nach unten, weil es ein reiner Fruchtast ist.“ Er schaut auf den Baum, legt die Schere an und hat den nächsten wichtigen Tipp: „Nie mehr als 30 Prozent im Jahr rausschneiden.“ Das garantiere guten Obstertrag und gesundes Wachstum, der Rest folge im nächsten Jahr. Auch Bäume, die nicht mehr gut aussehen, ließen sich so regenerieren.

Auch worauf bei jungen Bäumen beim Kauf zu achten ist, erklärt der Experte: „Wenn es so knubbelig ist, Finger weg.“ Er zeigt auf einen Baum, der aber auf der Streuobstwiese stehenbleiben darf. Nach dem Pflanzen gelte: zunächst jährlich schneiden. Beim Pflanzschnitt sei es wichtig, über dem dritten Auge zu schneiden. Der Erziehungsschnitt reiche bis zum sechsten Jahr, es folge der Pflegeschnitt. Wenn der Baum gut erzogen sei, könne auch zwei oder drei Jahre nichts gemacht werden, bevor erneut eingegriffen werde.

Dünger, Allergien und der Wunsch nach Natur

Die Schnitte demonstriert er an den jeweils passenden Bäumen auf der Heltersberger Streuobstwiese. Die Theorie kann umgehend in die Praxis umgesetzt werden. Auf der Streuobstwiese stehen Apfelbäume. „Die Birnenbäume haben sich sehr schwergetan. Da hatten wir viele Ausfälle“, sagt Gerd Hensel vom Obst- und Gartenbauverein. Nussbäume würden jetzt nicht geschnitten, erklärt Marschall auf Nachfrage. Sie bluteten zu stark, deshalb sei der August der richtige Zeitpunkt.

Was es nicht brauche, sei Kunstdünger. Eine „tolle Sache“ sei es, Pferdemist um den Baum auszubringen, sagt der Baumwart. Das sei perfekter Naturdünger. Rindermist eigne sich dagegen weniger, „der enthält zu viel Nitrat“. Marschall spricht auch das Thema Allergien an. Er sei überzeugt davon, „dass die Menschen nicht allergisch auf den Apfel reagieren. Sie reagieren auf die Spritzmittel im Apfel“. Im konventionellen Anbau würden Apfelbäume teilweise mehr als 30 Mal gespritzt, bis die Früchte im Supermarkt liegen. Die Teilnehmer des Kurses wollen naturbelassenes Obst aus eigener Ernte. Das soll was werden mit dem passenden, nun erlernten Schnitt.