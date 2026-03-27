Mitten in Rieschweiler-Mühlbach baut ein Storchenpaar sein Nest. Experten sind optimistisch: Weitere Brutpaare könnten bald folgen.

Wird Rieschweiler-Mühlbach zum Storchendorf? In der Bahnhofstraße baut ein Storchenpaar auf einer zurückgeschnittenen Platane ein Nest. Erstmals brütet zudem ein Storch auf zwei Nestmasten in der Talaue am Radweg in Richtung Turnhalle. Die nicht beringten Tiere haben sich die Platane vor der Westrich-Apotheke ausgesucht und nutzen die natürliche Mulde zwischen den starken Kronenaststummeln als Nistplatz.

Seit Tagen schleppen sie feines Astwerk und Büschel aus Moosgras aus der Talaue heran. Viele Dorfbewohner, Storchenfreunde und Besucher der umliegenden Geschäfte verfolgen den Nestbau und das Balzverhalten. Vor ihrem Einkauf bleiben auch Helma Ziehl und Christel Göller stehen. Beide sind überzeugt, dass der Storch inzwischen zum Dorfbild gehört, und freuen sich darauf, wenn die Jungvögel in wenigen Wochen mitten im Ort aufgezogen werden.

Herkunft und Alter der Tiere unbekannt

Eine Großmutter mit ihren Enkeln staunt, wie gelassen die Störche auf den Verkehr und die Fußgänger reagieren. Das Paar ist mit Nestbau und Partnerschaft voll beschäftigt – was sich sonst in der Bahnhofstraße abspielt, bleibt Nebensache.

Weil die beiden Vögel nach ihrer Geburt nicht beringt wurden, sind Herkunft und Alter unbekannt. Fachleute des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) im Zweibrücker Land vermuten, dass es sich um drei- bis vierjährige Jungstörche handelt. Wahrscheinlich hatten sie bisher keine Brutstätte, denn Störche bleiben einem Nest treu, wenn die Familiengründung gelingt.

Ehemalige Brutplätze zugewachsen

Kommt es zur erfolgreichen Brut und Aufzucht, werden die Störche 2027 voraussichtlich ins Dorf zurückkehren. In der Bahnhofstraße gibt es weitere geeignete Bäume, die im kommenden Jahr möglicherweise ein zusätzliches Paar anziehen. Ein Dorfbewohner schlägt vor, bei ausfliegenden Jungstörchen im Sommer der Dorfapotheke einen neuen Namen zu geben – etwa „Apotheke Zum Storch“.

Auch am Parkplatz der Golfer beim Hitscherhof stehen ähnlich zurückgeschnittene Bäume. Dort brüteten im vergangenen Jahr zwei Paare. An einem Baum sind inzwischen kräftige, nach oben wachsende Triebe entstanden, die den An- und Abflug erschweren. Zwei freigeschnittene Lücken würden den brütenden Störchen helfen, insbesondere für die Fütterung der Jungen ab Ende April, meinen die Experten.

Der Storch und seine Toilettenkultur

Ein ähnlicher Pflegebedarf könnte in Rieschweiler innerhalb der nächsten zwei Jahre anstehen. Die Nabu-Storchenbeobachter gehen davon aus, dass es in Rieschweiler in diesem Jahr mindestens vier neue Brutnester geben wird. Besonders freut es die Helfer, dass der Storchenfreund an der Straße zum Sportplatz mit seinen zwei aufgestellten Nestmasten nun für seine Geduld belohnt wird.

Während der Brutphase verlässt der brütende Vogel das Nest kaum, steht jedoch regelmäßig auf, um die Eier zu drehen und neu zu ordnen. Dabei entleert er mitunter einen kalkigen Strahl über die Nestkante. Das ist weder auf Autos noch auf Köpfen oder Kleidung willkommen. Experten schlagen vor, dass die Gemeinde vorsorgt: Mögliche Parkflächen und ein Teil des Gehwegs sollten abgesperrt werden, um Fußgänger und Autofahrer vor unliebsamen Überraschungen zu schützen. Der Storch müsse kein Ärgernis sein, wenn die Gemeinde die rund drei Monate dauernde Brutzeit mit pragmatischen Lösungen begleite. In Bornheim bei Landau, Standort des Storchenzentrums Rheinland-Pfalz, gibt es mehrere Plätze im Ort, an denen entsprechende Maßnahmen ein harmonisches Miteinander von Menschen und Natur ermöglichen.