An Riedelbergs Dorfrand ist ein Neubaugebiet geplant. Wer dort sein Haus errichtet, kann über die Grenze nach Frankreich schauen. Bis dahin kann es aber noch etwas dauern.

An Riedelbergs Dorfrand soll ein Neubaugebiet entstehen – auf der Anhöhe oberhalb der Landstraße von Zweibrücken kommend. Bis zu 18 Bauplätze seien auf dem mehr als 14.000 Quadratmeter großen Areal möglich, sagte Riedelbergs Ortsbürgermeister Gereon Lethen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Das Areal soll in drei Bauabschnitten erschlossen werden. Das gesamte Vorhaben steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt keinen Planentwurf, der Flächennutzungsplan muss von der Verbandsgemeinde geändert und die Frage nach der Entwässerung geklärt werden. Nur für die vorderen Bauplätze, die sich direkt an die Straße „Im Hasengarten“ anschließen, könne über das Projekt „Bau-Turbo“ schon jetzt ein Bauantrag gestellt werden. Der Kanal kann dort direkt an den vorhandenen angeschlossen werden, erläuterte Lethen.

Gleicher Ingenieur wie in Bottenbach

Die Planung des Neubaugebietes übernimmt das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn. Kosten: rund 32.000 Euro. Der Rat stimmte der Auftragsvergabe geschlossen zu. Derzeit ist das Büro auch mit dem Neubaugebiet „Auf Kälblingen“ im Nachbardorf Bottenbach beschäftigt. Dort sollen mehrere Bauplätze südlich des Friedhofs entstehen.

Wenn in naher Zukunft im Riedelberger Hasengarten gebaut werden darf, können Häuslebauer eine besondere Aussicht genießen. Je nachdem, wo die Terrasse hinkommt, können sie von dort aus nach Frankreich blicken.