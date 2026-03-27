Wir sollen unseren Abfall richtig trennen und entsorgen. Aber im Landkreis wird es uns in der Praxis manchmal schwer gemacht.

Nein, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir Müll vermeiden müssen, dass wir Wertstoffe sammeln und verwerten müssen, und auch über die Abfalltrennung gibt„s nichts zu diskutieren. Darüber sollten wir doch hinaus sein. Aber worüber es zu reden gilt, ist die Umsetzung in der Praxis. Genauer: Wie leicht oder schwer mache ich es dem grundsätzlich umweltbewussten Bürger, seinen Abfall auch richtig zu entsorgen?!

Karikatur: Uwe Herrmann

Grundsätzlich gilt doch: Je komplizierter und teurer ich die Abfallentsorgung mache, desto mehr entnerve ich den Bürger – bis zu dem Punkt, an dem er seinen Müll einfach in die Landschaft wirft. Jeder von uns hat das schon erlebt, dass Dreck einfach am Wegrand abgeladen wird. Dann ist natürlich das ¬– politische – Geschrei groß. Wie aber sieht die Praxis im Landkreis Südwestpfalz aus?

Abfall-App muss aktuell und gepflegt sein

Da fängt es schon mit der Abfall-App an. An sich ist sie ja eine gute Sache, und ich bin wirklich begeistert über die Funktion, mit der die Leerungen der Restmülltonne angezeigt wird. Aber ebenso ernüchtert war ich kürzlich: Da hatte ich doch einen alten, wirklich uralten Feuerlöscher entdeckt. Da war nichts mehr nachzufüllen, da gab es nur noch die Entsorgung. Nun ist solch ein Feuerlöscher ja kein alltäglicher Abfall, also stellte sich die Frage: Wo muss der Feuerlöscher eigentlich hin? Also rein in die Abfall-App, und da natürlich ins „Abfall-ABC“. Wer sich die alphabetische Auflistung aufrufen will, bekommt aber folgende Meldung: „Der Inhalt dieser Seite wird aktuell überarbeitet und steht demnächst wieder zur Verfügung. Wir bitten um etwas Geduld.“ Allerdings: Diese Geduld müssen Landkreisbürger schon seit mehr als vier Wochen aufbringen.

Nun, ich habe dann weiterrecherchiert und herausgefunden, dass alte Feuerlöscher zum Sondermüll zählen – und am Schadstoffmobil abgegeben werden müssen. Also wieder zurück zur Abfall-App und zum „Service“ und zum „Schadstoffmobil“. Noch im Februar fehlten dessen Haltetermine für das laufende Jahr – immerhin sind sie inzwischen zu lesen. Das Fazit: Leicht macht es die Kreisverwaltung den Bürgern nicht, wenn sie mal besonderen Abfall richtig entsorgen müssen.

Sperrmüllanlieferung auf Wertstoffhof kostet jetzt

Auch mit dem Sperrmüll ist das so eine Sache: Ja, jeder Kreisbürger kann eine Sperrmüllabholung im Jahr anmelden, und das ganz ohne Kosten. Nun hat aber nicht jeder die Raumkapazitäten, ein Jahr lang den Sperrmüll zuhause zu lagern. Bis zum 31. Dezember 2025 war eine wirklich gute Alternative, ab und zu den Kofferraum mit kleineren Sperrmüllmengen zu füllen und in größeren Wertstoffhöfen ebenso kostenlos abzugeben. Damit ist es seit 1. Januar vorbei, der Kofferraum voll Sperrmüll kostet fünf Euro, der Pkw-Anhänger zehn Euro. Fazit: Diese neuen Müllgebühren werden den Abfallhaushalt im Landkreis nicht retten, aber der ein oder andere Bürger wird seinen Müll in die Landschaft kippen – für ihn ganz umsonst, für die Gemeinschaft umso teurer, denn sie muss die Entsorgung der illegalen Müllablagerungen zahlen. Und das kostet deutlich mehr als die Sperrmüllgebühren einbringen.

Kommen wir noch zum Grünabfall: Ich gehöre – Gotteseidank – zu den wenigen Kreisbürgern, die ihren Grünschnitt noch zu einem frei zugänglichen Grünabfallplatz bringen dürfen. Aber Schritt für Schritt macht die Kreisverwaltung Schluss damit: Grünschnittflächen werden eingezäunt, nur noch stundenweise geöffnet. Die Begründung: Zu viele Fremdstoffe im Grünschnitt und zu viele Anlieferer, die nicht aus dem Landkreis kommen. Beide Argumente – das gebe ich gerne zu – haben ihre Berechtigung. Aber wieder muss ich dagegenhalten: Was die Kreisverwaltung da macht, hat Konsequenzen. Wer lagert seinen Grünschnitt vom Wochenende schon tagelang zuhause, bis die Öffnungszeiten passen – schließlich gibt es ja auch noch Arbeitszeiten. Das Ergebnis: Mancher Kreisbürger wirft seinen Grün- und Rasenschnitt einfach in Feld und Wald. Aber auch wenn es Grün ist, da gehört beides nicht hin. Das Fazit: Eingezäunte Grünschnittplätze mit beschränkten Öffnungszeiten treibt die Kreisbürger dazu, ihren Grün- und Rasenschnitt einfach in die Landschaft zu werfen.

Unattraktive Abfallentsorgung förderte illegale Ablagerung

Am Ende dieses Praxis-Checks bleibt die Frage: Wohin steuert Landrätin Susanne Ganster mit ihrer Abfallabteilung und der Kreistagsmehrheit? Macht sie ordnungsgemäße Abfallentsorgung dermaßen unattraktiv, dass die Kreisbürger resignieren und sich – illegale – Alternativen suchen. Oder verzichtet sie auf ein paar Euro, macht den Bürgern eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung schmackhaft – und spart am Ende tausende Euro, weil in die Landschaft gekippter Müll nicht auf Steuerkosten entsorgt werden muss.