Die Hornbacher Parkklinik nimmt allmählich Gestalt an. Am Mittwoch stand das Richtfest an. Die Inbetriebnahme wird laut Projektentwickler Thomas Schiwek auch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

75 Betten soll die Parkklinik in Hornbach für Patienten vorhalten, wenn sie im Frühjahr kommenden Jahres in Betrieb geht. Erste Patienten, so Projektentwickler Thomas Schiwek abseits der Richtfest-Feier