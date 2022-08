Schattige Wälder, mächtige Burgen, deutsch-französisches Leben: Auf dem Grenzgänger-Weg bei Nothweiler wird Geschichte spürbar. Wir laden unsere Leser dazu ein, mit uns Weg und Geschichte in der Grenzregion zu erkunden: bei unserer RHEINPFALZ-Ferienaktion am Mittwoch, 31. August.

Etwa sieben Kilometer lang ist der deutsch-französische Rundwanderweg, der von Nothweiler aus über die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich führt. Der Premiumwanderweg führt über weite Strecken durch eine abwechslungsreiche Waldlandschaft, vorbei an gleich mehreren Burgruinen. Unser Wanderführer wird Michael Zwick sein, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.

Vom idyllischen Fachwerk-Dorf aus startet unsere Tour. Die erste imposante Burg lässt nicht lange auf sich warten: die Wegelnburg oberhalb von Nothweiler. Das Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert ist noch gesperrt wegen Sanierungsarbeiten. Weitere steinerne Zeitzeugen folgen: Hohenbourg und Löwenstein. Zu sehen sind sie alle vom Kappelstein auf der Grenzlinie. Dieser Ausblick dürfte dann auch für manche Mühe des Aufstiegs auf 481 Meter entlohnen. Von dort geht es wieder bergab und in Richtung Nothweiler zurück.

Ein Gang in den Berg

Fast am Ende der Tour erwartet die Wanderer noch eine Abkühlung der besonderen Art. Denn auf dem Kolbenberg befindet sich der Eingang zum Besucherbergwerk, der Eisenerzgrube. Gegenüber steht das „Zechenhaus“, das eine Vesper bereithält. Wer will, kann dann noch unter fachkundiger Führung etwa 80 Meter hineingehen in den kühlen St. Anna-Stollen. Und dort den Spuren des Bergbaus folgen, der vor allem ab dem 16. Jahrhundert über 300 Jahre Menschen im Wasgau neben Land- und Forstwirtschaft ein Einkommen brachte. Vom Schaubergwerk, das von April bis Oktober geöffnet ist, erreicht man schnell wieder den Ort Nothweiler.

Für die drei- bis vierstündige Tour am Mittwochvormittag ist festes Schuhwerk erforderlich. Wer die Erzgrube besichtigen möchte, sollte dafür eine Jacke mitnehmen. Die Temperatur im Berg liegt bei 9 Grad.

Anmeldungen

Wer mitwandern möchte, kann sich ab sofort bis einschließlich Montag, 29. August, per E-Mail unter redpir@rheinpfalz.de in der Redaktion der Pirmasenser Rundschau dafür anmelden. Die Tour ist kostenlos für die Teilnehmer. Bitte nennen Sie bei der Anmeldung Ihren Namen, die Anzahl der Teilnehmer sowie eine E-Mail-Adresse, unter der wir am Dienstag alle Teilnehmer über den genauen Treffpunkt informieren können. Die Teilnehmeranzahl ist insgesamt auf 25 begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldungen zählt.