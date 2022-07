Schuhe in vielen Variationen – das wäre zu einfach. Denn das Deutsche Schuhmuseum bietet sehr viel mehr: Kulturgeschichte um einen Nutz- und Kultgegenstand. Und manches Kapitel kann die Besucherin dann auch gleich am eigenen Fuß erleben. Die RHEINPFALZ-Sommeraktion lädt ihre Leser dazu ein: am Mittwoch, 3. August.

Seine Fan-Gemeinde ist groß: Das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein ist längst überregional bekannt und anerkannt. In Rheinland-Pfalz wird es inzwischen sogar zu den bedeutendsten Museen gezählt – als einer der Leuchttürme im Land. Dabei hat ein Besuch in diesem Museum so gar nichts Verstaubtes. Im Gegenteil: Hier wird auch geschaut, erfühlt, gerochen, ertastet. Und manches skurrile Exponat darf sogar anprobiert werden. Lernen kann man dort natürlich auch was: über die Schuhherstellung, über die Geschichte des Schuhs, über seine Funktionen und über den Kult um ihn.

Eigene Führung für RHEINPFALZ-Leser

Auch für jene, die das Schuhmuseum schon in früheren Jahren einmal besucht haben, lohnt sich der erneute Gang durch das imposante Gebäude im Bauhaus-Stil. Denn nach der Modernisierung lässt sich die Welt des Schuhs noch einmal neu entdecken. Nicht nur das Gebäude wurde saniert und um einen gläsernen Eingangsbereich – in dem nun der größte Schuh der Welt steht – erweitert. Auch die gesamte Ausstellung wurde überarbeitet und modernisiert. Wer sich davon ein Bild machen will, kann bei einer exklusiven Führung durch das neu gestaltete Museum für die RHEINPFALZ teilnehmen. Für unsere Leser ist diese kostenfrei.

Eine Anmeldung für die Teilnahme ist Voraussetzung; sie ist telefonisch möglich am Montag, 1. August, zwischen 12 und 15 Uhr unter Telefon 06331 8004-17. Da die Teilnehmergruppe auf maximal 15 Besucher beschränkt ist, zählt die Reihenfolge der Anrufer.

Die Sommeraktionen

Die Pirmasenser Rundschau lädt auch in diesen Ferien ihre Leser ein zu besonderen Sommeraktionen. Den Auftakt macht eine Führung durch das modernisierte Schuhmuseum in Hauenstein am 3. August. Eine Woche später, am 10. August, können zehn Leser einen Blick ins Pirmasenser Stadtarchiv werfen; dafür können sie sich am Donnerstag, 4. August, bei der RHEINPFALZ in Pirmasens anmelden. Eine weitere Sommeraktion ist für Mittwoch, 31. August, geplant. Dann werden wir im Dahner Felsenland auf Wanderschaft gehen. Und zwar entlang der deutsch-französischen Grenze um den Ort Nothweiler herum und auf den Spuren deutsch-französischer Geschichte.