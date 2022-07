Die einen interessieren sich für Schuhe, Mode und Stil-Ikonen, die anderen für die Technik, die schon früh den Menschen bei seinem Handwerk unterstützte. Im Deutschen Schuhmuseum gibt es für jeden was zu sehen. Die RHEINPFALZ lädt dazu ihre Leser ein: zur Führung am Mittwoch, 3. August.

Vor kurzem erst hat das renovierte Museum seine Türen wieder geöffnet und präsentiert seine Schätze in einem ganz neuen Licht. Auch den weltgrößten Schuh, der die Besucher im neu gestalteten Eingangsbereich empfängt. Diese erwarten drinnen übrigens nicht nur Schuhe und Schuhmaschinen, sondern auch Einblicke in viele Themenwelten.

Eine Anmeldung für die Führung durchs Museum ist telefonisch möglich am Montag, 1. August, zwischen 12 und 15 Uhr unter Telefon 06331 8004-17. Da die Teilnehmeranzahl auf maximal 15 Besucher beschränkt ist, zählt die Reihenfolge der Anrufer.

Die Sommeraktionen

Die Pirmasenser Rundschau lädt auch in diesen Ferien ihre Leser ein zu Sommeraktionen. Den Auftakt macht die Führung durch das modernisierte Schuhmuseum in Hauenstein am 3. August. Eine Woche später, am 10. August, können zehn Leser einen Blick ins Pirmasenser Stadtarchiv werfen; dafür können sie sich am Donnerstag, 4. August, bei der RHEINPFALZ in Pirmasens anmelden. Eine weitere Sommeraktion ist für Mittwoch, 31. August, geplant. Dann werden wir im Dahner Felsenland auf Wanderschaft gehen. Und zwar entlang der deutsch-französischen Grenze um den Ort Nothweiler herum und auf den Spuren deutsch-französischer Geschichte.