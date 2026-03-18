Der Kriminalpolizei Pirmasens ist ein weiterer Schlag gegen betrügerische Rezeptfälscher gelungen. Sie hat in Leverkusen und Thaleischweiler-Fröschen mehrere mutmaßliche Betrüger festgenommen. Bereits am Donnerstag, 26. Februar, nahmen die Ermittler in Thaleischweiler-Fröschen zwei Verdächtige fest. Sie hatten versucht, in einer Apotheke mit gefälschten Rezepten hochpreisige Schlankheitsmittel zu bekommen. Am Mittwoch, 11. März, folgten in Leverkusen die Festnahmen von zwei Männern im Alter von 31 und 47 Jahren sowie einer 43-jährigen Frau. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Festgenommenen um Mitglieder einer überregionalen Gruppierung. Kurz darauf wurden die drei Verdächtigen dem Amtsgericht Zweibrücken vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter Haftbefehle gegen die beiden Männer und die Frau. Die Ermittlungen dauern an.