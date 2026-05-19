Ein Drogenabhängiger sollte für seinen Dealer ein gefälschtes Rezept einlösen. Dafür bekam er Amphetamine versprochen. Doch der Betrug lief nicht nach Plan.

Wegen Betrugs war ein 35-Jähriger vor dem Zweibrücker Amtsgericht angeklagt. Er soll versucht haben, am 19. September 2025 mit einem gefälschten Rezept in der Pfalzgrafen-Apotheke ein sehr teures Medikament zu bekommen. „Das Rezept war eine Totalfälschung“, warf die Staatsanwaltschaft in Person von Oberamtsanwalt Jörg Amstadt dem Angeklagten vor, der aus einer ehemaligen Sowjetrepublik stammt, mittlerweile aber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Apotheker habe jedoch Verdacht geschöpft und sich dadurch vor einem immensen Schaden bewahren können. Denn das Arzneimittel gegen eine Hautkrankheit hatte einen Wert von 6235 Euro.

Der Angeklagte, der bereits wegen Betrugs seit Anfang Februar eine sechsmonatige Haftstrafe in der Zweibrücker Justizvollzugsanstalt absitzt und von zwei Wachtmeistern in Handschellen in den Gerichtssaal geführt wurde, hat ein massives Suchtproblem und eine lange Erfahrung mit verschiedenen Drogen. Er ist elfmal vorbestraft, auch einschlägig wegen Betrugs. Seine Verteidigerin Barbara Schamma schilderte, wie er in die Sache hineingeschlittert sei. Demnach rief ihn sein Dealer kurz zuvor an und fragte ihn, ob er Drogen brauche. Der Rauschgifthändler habe ihren Mandanten dann zu Hause aufgesucht und ihm ein Gramm Amphetamin für 50 Euro gebracht – und das Rezept. Wenn er das einlöse, bekomme er dafür 50 Euro und ein weiteres Gramm Amphetamin, versprach der Dealer. „Das habe ich dann gemacht“, sagte der Angeklagte.

Polizei hat auf ihn gewartet

Aber es lief nicht so wie gedacht. „Wir hatten das Medikament nicht vorrätig und mussten es bestellen“, schilderte der Apotheker, der den Angeklagten auf später vertröstete und ihm einen Abholschein mitgab. Er selbst habe dann Verdacht geschöpft. Wegen des Rezepts habe er die Arztpraxis und die Krankenkasse konsultiert. So fiel der Betrugsversuch auf, und der Apotheker verständigte die Polizei. Die Beamten kamen hinzu, als der 35-Jährige das Arzneimittel in der Rosengartenstraße abholen wollte. Als er die Polizei sah, sei er in Richtung Schlossplatz geflüchtet, sagte der Beamte aus, der ihn in Höhe Mühlstraße einholte. Der Angeklagte behauptete vor Gericht, er sei nicht geflüchtet, sondern habe den Bus zur Arbeit erreichen müssen. Richter und Staatsanwaltschaft nahmen ihm dies nicht ab.

Name und Adresse des Patienten auf dem Rezept waren laut Nachforschungen der Polizei gefälscht. Im kompletten Saarland sei niemand mit diesem Namen gemeldet. Laut Staatsanwaltschaft hat der 35-Jährige durch die Anwesenheit der Polizei gemerkt, dass an der Sache etwas faul sei. Deshalb sei er geflüchtet. „Der Angeklagte hat gewusst, dass es sich um ein gefälschtes Rezept handelte, das Medikament sehr wertvoll war, und er hätte einen hohen Schaden für die Apotheke in Kauf genommen“, sagte Amstadt im Plädoyer. Der 35-Jährige sei dreimal wegen Betrugs vorbestraft, habe unter Bewährung gestanden und Hafterfahrung. Deshalb beantrage er wegen versuchten Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung eine Freiheitsstrafe von neun Monaten und unter Einbeziehung der derzeitigen Haftstrafe eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr.

„Mandant nur unter Suchtdruck gehandelt“

Verteidigerin Schamma beantragte wegen versuchter Beihilfe zum Betrug eine Freiheitsstrafe von maximal sechs Monaten. Ihr schwer drogenabhängiger Mandant sei nicht initiativ geworden. Er sei von seinem Dealer angerufen worden und habe sich unter Suchtdruck bereiterklärt, das Rezept einzulösen. Er wolle seine Drogensucht über eine Therapie in den Griff bekommen. In seinem Schlusswort beteuerte der Angeklagte, nicht gewusst zu haben, dass das Rezept gefälscht war. Das Medikament habe er auch nicht gekannt. Es tue ihm leid.

Richter Matthias Heinzelmann verurteilte den Mann wegen versuchten Betrugs zu einer Einzelstrafe von acht Monaten und bildete unter Einbeziehung des vorangegangenen Urteils eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Dass er von alldem nichts gewusst haben will, seien Ausflüchte. Er habe geahnt, dass das Rezept gefälscht war, deshalb sei er weggerannt, als die Polizei kam. Es sei auch weltfremd zu glauben, dass es sich um nichts Kriminelles handelt, wenn einem für die Einlösung eines Rezepts Drogen und 50 Euro versprochen werden, so der Richter.