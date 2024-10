Brände löschen und Menschen retten – an der IGS Contwig lernen die Schüler auch, was zum Job von Feuerwehr, Rettungsdienst und Co. gehört. Die Lehrer sind echte Einsatzkräfte und auch sie profitieren von dem Angebot.

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Das wird an der IGS besonders deutlich. Was macht die Feuerwehr? Wie funktioniert ein