Gute Nachrichten für alle Gäste: Das chinesische Spezialitätenrestaurant China Town im Gewerbegebiet Ost in Thaleischweiler-Fröschen hat geöffnet und bleibt geöffnet. An allen sieben Tagen in der Woche können die Gäste im Restaurant speisen.

Die RHEINPFALZ hatte am Samstag im Zusammenhang mit der Schließung des benachbarten Netto-Marktes und dem Verkauf der Gewerbeimmobilien im Gewerbegebiet Ost irrtümlich berichtet, dass das Restaurant geschlossen ist. Das Versehen bitten wir zu entschuldigen.

„Unsere Stammgäste waren etwas aufgeregt“, erzählt Li Chen. Seit 2008, seit 14 Jahren, verwöhnt sie gemeinsam mit ihrem Team ihre Gäste mit chinesischen Spezialitäten in dem Restaurant im Gewerbegebiet. Daran soll sich auch nichts ändern. Zur Freude ihrer zahlreichen Stammkunden, die besonders die Enten-Gerichte im Restaurant China Town zu schätzen wissen.

Diese und weitere Spezialitäten werden von Mittwoch bis Montag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 22 Uhr zubereitet. Dienstags ist das Restaurant ab 18 Uhr geöffnet. Neben den chinesischen Spezialitäten schätzen die Gäste die gute Parkplatzsituation am Restaurant, das barrierefrei erreichbar ist.