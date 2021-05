Ein roter Punkt oder sind es zwei Punkte? Bewegt er sich? Ist es ein Reh? Die hochempfindliche Wärmebildkamera, die diese Bilder in der Dunkelheit liefert, ist an einer Drohne befestigt, die noch bis Ende Februar regelmäßig über den Pfälzerwald fliegen wird. Rehe im Wald – so lautet die Aufgabe. Die RHEINPFALZ war in einer Nacht dabei.

Immer dieses Wetter. Selten ist es so, wie es gerade gebraucht wird. Wetterkarten und -prognosen studieren gehören für Wildbiologin Caroline Tröger von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt zu einer Daueraufgabe im Rahmen ihres Forschungsprojektes. Das Wetter muss passen, wenn die Ergebnisse stimmen sollen. Tröger und ihre Kollegen zählen Rehe im Pfälzerwald. Mittels einer neuen Methode. Neueste Drohnen- und Wärmebildtechnik kommen bei der Zählung zum Einsatz. An diesem Abend – für Tröger und den Drohnenpiloten Jannik Wagner vom Drohnenservice-Pro-Team aus dem Hunsrück wird es eine Nachtschicht – wird ein Waldgebiet zwischen Rodalben, Münchweiler und Merzalben abgeflogen. Im fast 2000 Hektar großen Revier von Revierleiter Matthias Jäger, der dem Team die Erlaubnis für die Nachtflüge erteilt hat. Es ist nicht die erste Flugnacht. Im Bereich Zweibrücken-Land, auf der Sickingerhöhe, in Windsberg, in Linden, im Bereich Kaiserslautern waren Drohne und Wärmebildkamera schon im Einsatz. 40 Flüge sind im Projektzeitraum bis Ende Februar geplant.

Herausforderungen Wetter und Anfahrt

Die Herausforderung Wetter passt an diesem Abend. Zumindest wird sie nachher passen, sagt Wagner in der Dämmerung. Es war kalt und klar über Tag, aber die Sonne schien. Ein perfekter Wintertag. „Die Sonne erwärmt die Erde enorm, vor allem Bäume, Steine und Felsen im Wald“, erläutert Tröger. Warum das ein Problem ist, den Flug fast wieder unmöglich gemacht hätte, wird sich kurze Zeit später auch dem Laien offenbaren.

Die zweite Herausforderung lautet: den geplanten ersten Standort erreichen. Im Verlauf der Schicht wird dieser noch gewechselt. Allrad ist hierbei von Vorteil. Der Bus des Drohnenteams, zwei Stunden Anreise hat Wagner hinter sich, ist vollgepackt mit Technik, also schwer. Aber es geht zügig den bergigen Pfälzerwald hinauf. Die Belohnung: eine traumhafte Dämmerung, sternenklarer Himmel. Viel Zeit bleibt nicht, um das zu genießen. Die Arbeit ruft. Campingtisch raus, Drohne flugfertig machen. „Wir haben Reviere gesucht, in denen wir Rehwild zählen können“, sagt Tröger.

Wilddichte insgesamt hoch

Revierleiter Jäger ist gespannt auf die Ergebnisse. In seinem Revier ist die Anzahl der geschossenen Rehe seit 2016 deutlich rückläufig. Auch deshalb hat er den Drohneneinsatz befürwortet. „Wir haben gesagt, wir gucken mal, ob noch was da ist“, sagt Tröger lachend. Über Tag wurde bereits gezählt. 16 Rehe „und vier Schweinchen“. Grundsätzlich, sagt Matthias Jäger, sei die Wilddichte in allen Schalenwildarten zu hoch. Schalenwild, das sind Paarhufer, deren Klauen auch als Schalen bezeichnet werden. Reh-, Rot- und Schwarzwild gehören dazu. Bis 2016 seien in seinem Revier pro Jahr im Schnitt um die 60 Rehe geschossen worden, erzählt Jäger. 2016, nachdem die ersten drei Luchse im Pfälzerwald ausgesetzt wurden, habe sich das schlagartig verändert. „Man kann sagen, es hat sich halbiert“, berichtet er, während Drohnenpilot Wagner sein Fluggerät startklar macht. Jede Menge Akkus, die auch direkt im Auto wieder geladen werden können, hat er dabei.

Rehe machen sich rar, seit der Luchs da ist

Klar, der Luchs muss auch fressen, sagt Jäger. Geht er nach den Spuren in seinem Revier, „sind noch Rehe da, aber man sieht sie nicht mehr“. Deshalb will er wissen, wie viel es sind und wo sie sich aufhalten. Die Mitarbeiter der Forschungsanstalt aus Trippstadt beobachten und zählen seit Jahren Rehbestände im Pfälzerwald. Bislang gibt es keinen Hinweis darauf, dass sich die Bestände durch die Rückkehr des Luchses verringert haben. Rehe können sich im Wald schön unsichtbar machen. „Deshalb nennen wir sie auch Heggeschlubber“, sagt Jäger in schönstem Pfälzisch. Weil die Tiere unter die Hecken schlüpfen können. Dass die Rehe ihr Verhalten angepasst haben, weil mit dem Luchs nun ein Fressfeind da ist, der zuvor nicht im Revier war, ist eine mögliche Erklärung dafür, dass man sie im Wald seltener sieht. Auch der Wolf, sagt Jäger, ist bereits durch den Pfälzerwald gelaufen. Auch er wird hier als Jäger heimisch werden, davon ist der Revierleiter überzeugt. „Ist meine persönliche Meinung“, ergänzt er.

Mit Taschenöfen auf der Lauer

Jannik Wagner kalibriert die Drohne, was bedeutet, er stellt den Kompass richtig ein. Damit die Flugrouten auf den Karten genau nachverfolgt werden können. Mittels großer Bildschirme im Auto lässt sich die Flugbahn exakt verfolgen. Bahn um Bahn soll das Revier abgeflogen werden. Begrenzt von der L 497, die Rodalben und Münchweiler verbindet.

Es wird kurz laut. Die Drohne hebt ab. Senkrecht nach oben. Sie entschwindet im Nachthimmel über dem kalten Pfälzerwald. Nichts ist mehr zu hören. Aber es ist was zu sehen. Die an der Drohne angebrachte Wärmebildkamera liefert erste Bilder. Da bewegt sich was. „Spaziergänger mit Hund“, erkennen Wagner und Tröger fachmännisch. Unzählige weitere rote Punkte erscheinen. Keine Rehe, keine Wildschweine, sondern Bäume und Steine, die sich über Tag von der Sonne aufgeheizt haben. Das ist der Grund, warum der sonnige Wintertag für das Drohnenteam nicht ideal war. Denn die Wärmebildkamera misst Temperaturunterschiede – kalter Waldboden, aufgeheizte Bäume. Die Kunst ist nun, zu erkennen, was aufgeheizte Bäume und was Rehe sind. Im Verlauf der Nacht, wenn die Temperaturunterschiede geringer werden, wird es einfacher werden. Zumindest was das Sichten anbelangt. Es wird aber schwieriger, sich warm zu halten. Die Profis vom Forst haben Taschenöfen dabei, die auch Schuhe heizen.

Auch schon per Auto getestet

Der Blick klebt auf der Live-Übertragung. Rot, rot, aber kein Reh. In den ersten 20 Minuten tut sich nichts. Die sieben Kilogramm schwere Drohne wird wieder hörbar. Wagner holt sie zurück. Schneller Akkuwechsel. Akku kurz anwärmen, wieder abheben und los. Flugbahn um Flugbahn, alles GPS-basiert, wird gezogen.

In einem Projekt der Forschungsanstalt wurden Rehe bisher nachts bereits mit einer Wärmebildkamera gezählt. Die Spezialkameras waren zu diesem Zweck an den Scheiben der Autos angebracht. Die Reviere wurden abgefahren. Es wurde gezählt und hochgerechnet. Jetzt wird getestet, wie die Zählung mittels Drohne funktioniert. Da es nicht unkompliziert ist, nachts mit der Drohne zu fliegen, wurde auch getestet, ob sich die Rehe per Drohne tagsüber erfassen lassen. Wirklich befriedigend waren die Ergebnisse dieser Tagesflüge aber nicht.

Nah am Tier, ohne zu stören

Es bewegt sich was auf dem Bildschirm. Kommt aus dem roten Punkt ein Kopf hervor? Wagner bringt die Drohne tiefer. Auch das ist ein Vorteil dieser Zählmethode. Man kann dem Rehwild relativ nahe kommen, ohne es nachhaltig zu stören. Wie tief geflogen werden kann, ist eine Frage, die im Projektverlauf geklärt werden soll. Unter 100 Meter ist möglich, ist Wagners erste Erfahrung. Die 100 Meter werden unterschritten. Die Drohnendaten sind in Echtzeit mitlesbar. Reh oder nicht, die Frage ist noch ungeklärt. Kein Reh, sagt Wagner. Der großen Erfahrung des Drohnenpiloten vertraut Tröger. Kein Strich auf der Zählliste.

Gesucht wird mit dem Projekt auch eine dauerhaft zuverlässige Methode, um im Wald Wild zu zählen. Der Wald ist für Rehe ein wichtiger Aufenthaltsort. Die Methode muss nicht nur zuverlässig sein, sie muss auch flexibel zu handhaben sein, soll das Wild nicht stören und nach Möglichkeit kostengünstig sein.

Auch die Standortdaten werden erfasst

„Es ist jetzt schon ganz schön lang, dass wir hier kein Reh sehen“, sagt Tröger mit Blick auf das Kamerabild. Da ist was, meldet Wagner. Ja, ein Kopf bewegt sich. Aus dem roten Punkt wird ein Reh. Eines, zwei oder drei oder ist der dritte rote Punkt das Bett der Rehe? Näher ran. Zwei Köpfe bewegen sich. Punkt drei bleibt einfach rot und unbeweglich. Das Bett. Es wird kurz ein Video mitgeschnitten. Troeger erfasst die Anzahl der Rehe und die genauen Standortdaten. Es kommt schon fast so etwas wie ein bisschen Jagdfieber auf.

Drohne erneut zurück. Piepend wird der benötigte Akkuwechsel angekündigt. Bei jedem weiteren Flug werden rote Punkte sichtbar. Mal bewegt sich ein Kopf, mal ist es falscher Alarm. „Da bewegt sich was“. „Was? Ist ein Reh?“, wird Jäger gefragt. Genau hinschauen. Ganz klar, ein Reh. Zwischendurch wird auch mal ein Auto erfasst, das sich unerlaubterweise auf dem Forstweg bewegt. „Da links unten am Weg“, zeigt Tröger auf sich bewegende Punkte. Sorgfältig wird beobachtet, gezählt. Und es wird geprüft, ob Rehe, die man entdeckt, nicht zuvor schon in unmittelbarer Nähe erfasst wurden. Genauigkeit ist wichtig.

Am Ende dieser Nachtschicht, in der es die Wetterbedingungen nicht zulassen, das gesamte Revier abzufliegen, werden 20 Rehe erfasst. Bei einem weiteren Drohneneinsatz wenige Tage später, sind es 45 im gleichen Revier. Heißt für die Fachleute, dass noch eine dritte Flugnacht folgen wird, um die Zahlen erneut zu überprüfen.