Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die zweite Impfdosis ist im Arm. Bis zum vollen Impfschutz dauert’s noch ein paar Tage, denn der ist erst nach 14 Tagen erreicht. Die sind noch nicht geschafft. Aber: Um die Freiheit des Geimpften vom ersten Tag an genießen zu können, könnte man sich ja schon mal um das digitale Impfzertifikat kümmern… Ein Bericht über meinen Besuch in der Apotheke mit dem Fazit: Es lief wie am Schnürchen.

Ein Blick auf die Seite www.mein-apothekenmanager.de zeigt, dass meine Stammapotheke, die Felsen-Apotheke in der Hauensteiner Hauptstraße ebenso wie die benachbarte Sonnenapotheke