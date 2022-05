An diesem Wochenende öffnet das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein wieder seine Türen – nach erfolgter Sanierung des Gebäudes und einer grundlegenden Neugestaltung der Ausstellungen.

Eigentlich sollte das Deutsche Schuhmuseum in der Hauensteiner Turnstraße bereits im Frühjahr 2021 wieder öffnen. Immer wieder gab’s Verzögerungen. Jetzt aber ist es so weit: Ab Samstag, 14. Mai, 13 Uhr, hat einer der touristischen „Leuchttürme“ der Region, der seit November 2020 geschlossen war, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Am 15. Mai lädt man bei freiem Eintritt zu einem Museumstag ein. Anschließend steht das Haus dann den Besuchern zu den regulären Öffnungszeiten (täglich 9.30 bis 17 Uhr) offen. Die Eintrittspreise wurden angehoben. Das Ticket kostet künftig acht Euro (ermäßigt sieben Euro), die Familienkarte wird für 20 Euro zu haben sein. Eine offizielle Eröffnungsfeier ist für Mitte/Ende Juli vorgesehen.

Letzte Arbeiten laufen noch

Wie Ortsbürgermeister Michael Zimmermann ausführte, werden noch nicht alle Gewerke abgeschlossen sein. Den neuen Eingang, der in dem an der Südost-Ecke angebauten Glas-Kubus untergebracht ist, werde man voraussichtlich noch nicht nutzen können. Sollten dort noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sein, werde an der Ostseite – am Wohnmobilstellplatz – zunächst ein provisorischer Zugang zum Foyer und zur Empfangstheke führen. Der Rundgang durch die Ausstellung beginnt künftig dort.

In dem verglasten neuen Anbau, in dem noch unter Folie der „Weltrekordschuh“ steht, sind noch Arbeiten zu erledigen. Erst danach wird der Kubus an das Museum angeschlossen werden können. Auch der Weg vom Parkplatz aus zum neuen Eingang, der mit selbst öffnenden Türen ausgestattet und damit barrierefrei sein wird, muss noch gepflastert und rollstuhlgerecht ausgebaut werden. Derzeit laufen auch die Sanierungs- und Malerarbeiten an der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes. Sie sind an der Südseite fast komplett erledigt. Die Fenster des Gebäudes, das als typisches Beispiel des Bauhaus-Stils gilt, stammen aus dem Jahr 1929 und durften nach einer Vorgabe des Denkmalschutzes nicht erneuert werden. Sie wurden und werden saniert, marode Wetterschenkel werden erneuert, die Rahmen neu gestrichen und die Scheiben frisch eingekittet. Die Fassade wurde abgestrahlt, ausgebessert und gestrichen. Auch das Dach wurde überarbeitet.

Das Innere wurde grundlegend umgestaltet

Im Museumsinnern erwartet die Besucher nach der Eröffnung eine grundlegend umgestaltete Ausstellung, die von der Mannheimer Innenarchitektin Regina Hauber konzipiert wurde. „Eine grundsätzliche Veränderung wird sein, dass die Ausstellungsräume offener gestaltet sind und die bisher eher kleinräumige Gliederung aufgegeben wird“, beschrieb Gerhard Seibel, der stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstands, einen Parameter der Umgestaltung.