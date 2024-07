Bei allem Respekt vor der logistischen und technischen Leistung der Pipelinebauer: In Hauenstein verfolgt man die Arbeiten an der Pipeline Tenp III nach wie vor sehr kritisch. Ein Ende der Arbeiten zeichnet sich nun ab. Ob aber alle Wunden, die der Bau geschlagen hat, völlig verheilen?

Die Rohre sind nun verlegt, die Gräben verfüllt, jetzt geht es an die Renaturierung und an die Beseitigung der Eingriffe in die Natur. Wie die Pressestelle des ausführenden Unternehmens, der Open