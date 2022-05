Zum zehnten Mal kamen am Samstag Liebhaber des „Wikingerschachs “ auf dem Sportplatz in Schindhard zusammen. 95 Teams aus dem In- und Ausland waren mit von der Partie und stellten damit einen neuen Teilnehmerrekord auf. Eine Schindharder Familie darf sich jetzt sogar Pfalzmeister nennen.

95 Teams pilgerten am Samstag für die „Pfälzer Kubb Open“ und „Felsenland-Trophy“ nach Schindhard – ins Mekka der Kubb-Freunde. Auf und um den Sportplatz am Kappellenfelsen versammelten sich knapp 500 Leute, die entweder als Turnierkämpfer oder Zuschauer angereist waren. Vier Teams aus Belgien, sieben aus der Schweiz und eines aus den Niederlanden sorgten für den internationalen Flair. Gastgeber war der Hägar-Club Schindhard, der sich mit dem Spieltag zufrieden zeigte. Der zweite Vorsitzende und Turnierleiter Simon Wadle fasst es so zusammen: „Es war eine gemütliche, friedliche Stimmung und es lief alles gut, ich würde sogar sagen, annähernd perfekt.“

Mit dazu beigetragen hat auch das digitale Spielsystem. Vorab hatte jeder Teilnehmer eine E-Mail mit einem personalisierten Link zum Eintragen der Ergebnisse erhalten. „So war das Ganze koordinierter und wir konnten zeitlich im Rahmen bleiben. Nur für den dadurch entstandenen Leerlauf müssen wir uns noch etwas überlegen“, zieht Wadle Bilanz zum neuen System, das am letzten Wochenende erstmalig zum Einsatz kam. Sehr gut angenommen wurde die Auswahl an Speisen – und Getränken natürlich. Der Verein bot zum ersten Mal Flammkuchen und vegane Salatbowls an, man sei restlos ausverkauft gewesen.

Mit 95 Teams einen Teilnehmerrekord aufgestellt

Mit 95 Teams habe man sogar einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt, davon 68 in der „Felsenland-Trophy“ für Gelegenheitsspieler und 27 im „Pfälzer Kubb Open“ für Profis. Das Finale der Amateure sei besonders spannend gewesen, so Wadle. Mit dem „Kubb der guten Hoffnung“ hatte es auch ein Schindharder Team ins Finale geschafft, das sich aber gegen die Titelverteidiger von 2019, die „Pils-Boys 1“ aus Freiburg, geschlagen geben musste. Dafür darf sich die Gruppe um Familie Riffel aus Schindhard jetzt Pfalzmeister nennen. Bei den Profis gewann wenig überraschend das weltweit erfolgreiche Team „Kubb’ings“ aus Wismar – bereits zum sechsten Mal. Anfang Juli haben die „Kubb’ings“ dann Heimspiel, da finden die Europameisterschaften in Wismar statt.

Mit Toni Thürwanger und Christian Dietl waren auch zwei Schindharder Urgesteine im Einsatz, die als einziges Profi-Team den Hägar-Club gemeinsam mit Olaf Klemt aus Berlin vertraten. „Die Drei“ konnten sich bis ins Viertelfinale vorklötzeln und erreichten damit einen überraschenden 7. Platz. Im Einzel am Freitagabend konnte sich der Präsident der „European Kubb Association“, Christoph Fischer, durchsetzen.

„Ohne unsere ganzen Helferinnen und Helfer wäre der Tag so nicht möglich gewesen. Das ist unglaublich, was die auf die Beine stellen“, bedankt sich Simon Wadle. Die „Pfälzer Kubb Open“ sind das größte Kubb-Turnier in ganz Deutschland und zählen mittlerweile auch zu einem der größten Europas.