Schon seit mehreren Jahren breitet sich besonders unter jungen Mädchen ein neuer Trend im Freizeitbereich aus, der sich Hobby Horsing nennt.

Bei der Sportart wird mit einem Steckenpferd über echte Hindernisse geritten. Auch die Reiterin, Pferdehofbesitzerin, Diplom-Sportlehrerin und Pferdewirtschaftsmeisterin Kerstin Müller-Schwender aus Walshausen bietet auf ihrem Hof mittlerweile Hobby-Horsing an und möchte die Sportart ausbauen.

„Wir haben im Oktober mit den Hobby-Horsing-Stunden angefangen, da waren es noch mehr Kinder. Aber über die kalten Monate sind einige abgesprungen. Wir haben es aber trotzdem durchgezogen, damit es nicht einschläft“, sagt sie. Auf ihrem Turnier-Reitplatz des RSC Walshausen jagt sie gerade spielerisch vier Mädchen verschiedener Altersklassen im Galopp über die verschiedenen Hindernisse. „Das ist anstrengender als man glaubt, im Sand mit einer Hand am Halfter und einer am Pferd“, erklärt die Reiterin. Sie sieht das Angebot als Vorstufe zum Reiten auf dem echten, lebendigen Pferd. Bevor sie Hobby-Horsing-Reitstunden angeboten hat, hat sie sich natürlich über das Regelwerk informiert. Ergebnis: es gibt keins. Jedenfalls derzeit und in Deutschland nicht. In Finnland, wo Hobby-Horsing herkommt, gebe es zwar ein Regelwerk, das aber kaum hierzulande angewendet werde. Doch auch das soll sich ändern. Dazu steht Kerstin Müller-Schwender in engem Austausch mit dem Pferdesportverband Rheinland-Pfalz. Der will im kommenden Winter 2023/24 die ersten Übungsleiter ausbilden im Hobby-Horsing. Denn auch dem Verband ist klar geworden, dass dieses auch finanziell niederschwellige Angebot den Nachwuchs ans Reiten binden kann.

Disziplin bei Pfalzmeisterschaften

Im August veranstaltet der Reitsportclub Walshausen auf eigenem Gelände die Pfalzmeisterschaften im Reiten. „Dann werden wir auch Hobby-Horsing anbieten“, hat Kerstin Müller-Schwender den neuen Sport als Einlage fest eingeplant. Dass sie zu wenig Start-Nennungen erhält, erwartet sie dabei nicht. Am 22. April beispielsweise hat der Reitverein im saarländischen Köllerbach zu seinem ersten Hobby-Horsing-Turnier eingeladen und laut Kerstin Müller-Schwender mehr als 200 Startermeldungen gehabt. Vom einfachen Geschicklichkeitsparcours für Anfänger über Dressur-Abteilungsreiten, Tonnenrennen und Stilspringen in drei Schwierigkeitsgraden reichte das Angebot bis zum Zeitspringen, was als „schwer“ klassifiziert wurde, und zum Mächtigkeitsspringen.

„Das spricht sich jetzt herum, dass wir auch Hobby-Horsing anbieten. Wir hoffen auf Zuwachs“, erklärt Müller-Schwender. Etliche Anmeldungen hat sie für Schnuppertrainings, und das auch von älteren Mädchen, die bereits „richtig“ reiten, also auf Pferden. Im Bereich der Steckenpferde hält sie Schulpferde zum Verleih bereit. Mütter basteln die Reitgeräte teilweise selbst, andere kaufen sie. Doch an bestimmte Vorgaben müssen sich alle halten, wenn sie mit ihren Steckenpferden auf den Platz wollen: Zum einen dürfen die meist aus Plüsch und Holzstab gefertigten Reittiere keine seitlichen Griffe habe, wie sie die bekannten Steckenpferde haben, die ältere noch als Spielzeuge aus der Kindheit kennen. Grund ist die potenzielle Verletzungsgefahr. Und die Stäbe dürfen aus dem gleichen Grund auch nicht länger als 20 bis 30 Zentimeter sein, da die Reiter und Reiterinnen sonst an den Hindernissen hängen bleiben würden. Dazu gibt es verschiedene Arten Zaumzeug, mal rosa mit Glitzer oder nüchtern aus Leder. Dies ist die spielerische Seite des Hobby-Horsing, in der sich die meist jungen Mädchen auch gerne austoben. Der sportliche Aspekt hingegen ist nicht zu vernachlässigen. Denn wie beim richtigen Reiten kommt es auf die Zügelführung an. So muss auch ein Hobby-Horsing-Reiter mit der Hand umgreifen und zwischen Zügel und Pferd wechseln können.

Training jede Woche

„Der Erfolg von Köllertal spornt mich an“, gibt die Trainerin zu. Deshalb will sie auf jeden Fall dabei sein, wenn die ersten Trainer im Winter ausgebildet werden. Und falls ihre Gruppe bis dahin noch weiter wächst, kann sie sich vorstellen, nach Rücksprache mit der Gemeinde eventuell die kalte Longierhalle im kommenden Winter mit dem Dorfgemeinschaftshaus zu tauschen, das beheizt ist.

Info

Die Hobby-Horsing-Gruppe trainiert freitags von 16 bis 17 Uhr in der Mühlstraße 46 in Walshausen. Interessenten können sich an Kerstin Müller-Schwender wenden per Mail an kerstinmueller11@gmx.de oder telefonisch unter 0172 4368332.