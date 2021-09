Der Reit- und Fahrverein Bundenbacherhöhe hat sich neu aufgestellt. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag in der Kleinbundenbacher Reithalle wurde die 24-jährige Jessica Kiefer zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Heike Pieper, die nach 17 Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr antrat. Auch die Stellvertreterinnen Mara Marschall und Svenja Weber sind neu im Amt.

Pieper, die 25 Jahre lang dem Vorstand angehörte, übergibt den Verein in geordneten finanziellen Verhältnissen. Dank der Zuschüsse der Daniel-Theysohn-Stiftung, des Landessportbundes, des Landkreises und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land von insgesamt 72.000 Euro und dank der finanziellen Hilfe der Mitglieder, die 7000 Euro gespendet hatten, konnte die Sanierung des Daches der Halle und der Gaststätte für 116.000 Euro gestemmt werden. „Wir sind mit gesunden Beinen da rausgekommen“, sagte Pieper.

Wegen Corona fielen die traditionsreichen Turniere des Vereins, das Bundenbacher Reiterfest und das Voltigierturnier, 2020 und 2021 aus. Der neue Vorstand will, sobald es wieder möglich ist, wieder Turniere veranstalten, kündigte Jessica Kiefer an. Weil die Voltigierabteilung zuletzt einen größeren Zulauf erfuhr – 28 neue Pferdeturner haben sich dem Verein angeschlossen, weitere stehen auf der Warteliste –, sollen weitere Pferde gekauft werden.

Ehrungen

50 Jahre: Dieter Blinn. 40 Jahre: Evi Regitz, Günter Stephan. 25 Jahre: Udo Adam-Ringelsbacher, Herbert Blinn, Sarah Marhofer, Dirk und Heike Pieper, Christian Plagemann, Michael Regitz.

Neuwahlen