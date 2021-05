Die einen suchen händeringend Verstärkung, die anderen würden gerne arbeiten: Beides müsste doch zusammengehen, meint der Reisebüro-Inhaber Alfons Kissel – und hat deswegen der Kreisverwaltung Südwestpfalz angeboten, dass sein Dahner Aktiv Reisebüro das Gesundheitsamt bei der Pandemiebekämpfung unterstützen kann.

Überall klagten Städte und Gemeinden, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stießen, stellt Alfons Kissel fest, auch in Pirmasens sei Personal gefragt. In ihrem Reisebüro hätten sie dagegen freie Kapazitäten – zwangsweise, weil in der Reisebranche seit Monaten fast nichts mehr läuft. Nur noch zwei Beschäftigte halten in Dahn inzwischen die Stellung, und das auch nur mit Hilfe von Kurzarbeit. Geöffnet ist das Büro nur noch stundenweise: täglich von 10 bis 12 Uhr und an vier Tagen noch von 17 bis 19 Uhr. Auch daraus speist sich die Motivation, für den Kreis tätig zu werden. „Wir sind dringend daran interessiert, dass diese Pandemie ein rasches Ende findet“, sagt Kissel. Daher liege es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten.

Mitarbeiter gut geeignet

Denkbar ist für Kissel etwa die Unterstützung bei der Recherche von Infektionsketten, als eine Art Taskforce. Reisebüro-Mitarbeiter seien für derartige Aufgaben perfekt geeignet, findet er. Sein Reisebüro sei etwa im Ort bestens vernetzt; professionelle Kommunikation in verschiedenen Sprachen, soziale Kompetenz und Flexibilität gehörten ebenfalls zum Job. Reisebüros seien zudem den Umgang mit sensiblen Daten gewohnt, firm in der Arbeit mit IT und in der Lage, sich schnell in neue Prozesse einzuarbeiten. Darüber hinaus seien Reisebüros Teil nationaler und internationaler Kommunikationsnetzwerke.

Bedenken wegen Datenschutz will Kissel nicht gelten lassen. Da könne man Verpflichtungserklärungen unterschreiben lassen, sagt er – wie es auch bei anderen Aushilfen geschehe und wie es in der Wirtschaft üblich sei. Bis zur Überwindung der Pandemie solle man doch auf vorhandene Strukturen und Potenziale setzten, findet er. Da müsse man auch in Verwaltungen mal neue Wege gehen.

Auch bei der Finanzierung solcher Dienstleistungen sieht der Reisebüro-Inhaber keine Hürde: Wenn für große Konzerne viel Geld da sei, bei der direkten Pandemie-Bekämpfung aber gespart werden sollte, dann wäre das ein Armutszeugnis, meint er.

Bundesweit bieten Reisebüros ihre Hilfe an

Das Dahner Reisebüro steht mit seinem Angebot übrigens nicht alleine da. Die bundesweit arbeitende Reisebüro-Kooperation Best-Reisen, in der das Aktiv Reisebüro Mitglied ist, unterstützt die Initiative. Auch Reisebüros in anderen Städten bewerben sich bei ihren lokalen Gesundheitsämtern, wie Kissel berichtet. Best-Reisen habe den Vorschlag zudem den Gesundheitsministerien des Bundes und der Länder unterbreitet – Gesundheitsminister Spahn habe bisher noch nicht darauf reagiert.

An die Kreisverwaltung ist der Vorschlag gerade erst versendet worden, weshalb eine Antwort am Mittwoch noch nicht vorlag.