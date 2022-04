„Abenteuer Burg Gräfenstein: Von Plagegeistern, Pein und Pestilenz, Hygiene und Mittelalter“ – unter diesem Titel startet die Südwestpfalz Gästeführer-IG Pirmasens eine dreigeteilte, gewandete Führung auf der erstmals 1237 urkundlich erwähnten Burg Gräfenstein. Auftakt ist am Samstag.

Am Samstag, 23. April, startet eine Führung in und um die Burg Gräfenstein. Gästeführerin Vera Ulrich wird die Besucher mit ihren Burgbewohnern in die Zeit des 14. Jahrhunderts entführen. Treffpunkt ist am Parkplatz Schäferei (Merzalben) am Fuße der Burg um 16 Uhr. Die Führung kostet pro Person acht Euro. Es ist eine Benefiz-Veranstaltung, deren Erlös der Ukraine-Hilfe zugute kommt. Die Gästeführung weist darauf hin, dass diese Führung nicht für empfindliche Gemüter und Kinder unter zehn Jahren geeignet ist.

Der zweite Teil wird am Samstag, 14. Mai, 16 Uhr, von Vera Ulrich angeboten. Hier geht es vor allem um Krankheiten im Mittelalter: Wie damit umgegangen wurde, welche Heilmethoden es gab. Erneut ist Treffpunkt an der Schäferei; Kosten pro Person acht Euro; für Kinder bis 10 Jahren fünf Euro. Im dritten Teil der Führung, der am Samstag, 18. Juni (16 Uhr), stattfindet, geht es um die große Seuche, die Pest, die im Mittelalter viele Jahre wütete und zahlreiche Todesopfer forderte. Gästeführerin Vera Ulrich und ihre Burgbewohner nehmen sie wieder mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Eintritt acht Euro pro Person, Kinder bis zehn Jahre fünf Euro. Eine Anmeldung zu den Führungen ist erforderlich unter Telefon 0160 95009882 oder per E-Mail: VeraUlrich@G-IG.de.