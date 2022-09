Erneut musste die neue Reifenberger Ortsdurchfahrt ausgebessert werden. Ende Juni monierte Bürgermeister Pirmin Zimmer die Straßenmarkierung bei der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Battweiler.

Die Firma, die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) für die Straßensanierung beauftragt wurde, hat den Radius im Kreuzungsbereich falsch berechnet. Das Ergebnis war ein Bogen, der für eine zweispurige Straße im Kreuzungsbereich zu klein war. Einerseits kamen sich Autos im gegensätzlichen Verlauf der Vorfahrtsstraße gefährlich nahe, so Zimmer. Andererseits fuhren einzelne Autofahrer aus Richtung der alten Hauptstraße ohne Vorfahrt zu gewähren über das Asphaltstück zwischen Straßenbogen und Bürgersteig nach rechts in die Bauertstraße. Zu Unfällen ist es laut Zimmer zwar nicht gekommen, „mehrfach war es aber wirklich eng“, so der Bürgermeister.

Der LBM hat bereits im Sommer zugesagt, die Markierungen im Nachgang verbessern zu lassen. Vergangene Woche Donnerstag war es dann soweit. Bei der bisherigen Markierung, so Zimmer, wurde noch nicht die letzte Deckschicht aufgetragen. Das Entfernen vom Asphalt war daher relativ einfach machbar. Die letzten noch zu sehenden Überreste, sagt Zimmer, sollen bis nach dem Winter wortwörtlich von den Autos abgefahren sein.

Die falschen Markierungen bei der abknickenden Vorfahrtskreuzung waren nicht das Einzige, was die Reifenberger an der neuen Ortsdurchfahrt zu kritisieren hatten. Anfang des Jahres fiel auf, dass mehrere Straßenschilder nach der Sanierung falsch beschriftet oder angebracht waren. So wurde beispielsweise aus der Kellinger Straße die „Kellinigerstraße“, aus Rieschweiler-Mühlbach „Riesweiler-Mühlbach“ und aus der Zweibrücker Straße die „Zweibrückenstraße“. Zimmer gab damals einem Subunternehmen der Baufirma, welches für die Schilder zuständig gewesen ist, die Schuld. Der Bürgermeister hofft nun, dass mit den neuen Leitplanken an der Landstraße in Richtung Battweiler das Thema Ortsdurchfahrt-Sanierung ein Ende findet.