Reifenbergs Förster Hermann Gries rechnet für 2025 mit einem hohen Gewinn. Mit der durchschnittlichen Bilanz der zurückliegenden Jahre ist er zufrieden.

Das Endergebnis für das vergangene Waldjahr im Reifenberger Wald liegt zwar noch nicht vor, doch schon jetzt zeichnet sich laut Reifenbergs Förster Hermann Gries ein dickes Plus ab: Er rechnet mit rund 50.000 Euro Gewinn. Der Gemeinderat zeigte sich am Mittwochabend höchst zufrieden. Das starke Jahresergebnis bügelt gleichzeitig den sehr geringen Gewinn des Jahres 2024 aus: Damals wurden nur 30 Euro erwirtschaftet worden. Im laufenden Jahr will Gries mit dem Holzverkauf rund 5000 Euro Gewinn erzielen.

Gemäß der Planung des Försters sollen dieses Jahr 970 Festmeter Holz eingeschlagen werden. 816 Festmeter davon gehen in den Verkauf, das übrige Holz bleibt im Wald. Am Holzmarkt sollen mit den 816 Festmetern Einnahmen von 61.000 Euro erzielt werden. Die Ausgaben werden sich auf rund 37.000 Euro belaufen. Zu diesen gesellen sich weitere Aufwendungen: für Waldbegründung (3000 Euro), Waldpflege (4000 Euro), Wildschutz (1500 Euro), Verkehrssicherung (2000 Euro), Wegeunterhalt (8000 Euro) sowie die Abgaben der Kommune für Steuer, Versicherung und Beförsterung. Allerdings gibt es auch in diesem Jahr wieder 17.000 Euro Bundesförderung für das klimaangepasste Waldmanagement.

Mit Gewinn zufrieden

Wenngleich so manch Waldjahr einen Ausreißer nach oben oder unten darstellt, zeigt sich Gries mit dem Durchschnittsgewinn im Reifenberger Wald zufrieden. Seit 2004 wurden pro Jahr durchschnittlich 10.000 Euro Gewinn gemacht. In anderen Dörfern im Zweibrücker Land steht zumeist die schwarze Null unter dem Forstwirtschaftsplan.