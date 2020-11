Während derzeit viele Veranstaltungen ersatzlos ausfallen, beginnt im Dahner Felsenland das Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 am Montag um 19 Uhr. Zuschauer können online teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr „die Kinder im Konzentrationslager Theresienstadt“.

Die Veranstaltung bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland wird im Internet übertragen. Lediglich zwei Akteure sind im Bürgersaal der VG – coronakonform – zugegen. Das restliche Programm wurde vorab aufgezeichnet und wird eingespielt.

Schüler gestalten die Feier

Schüler des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums (OWG) Dahn sind maßgeblich an der Gestaltung beteiligt. Sie tragen Berichte von Menschen vor, die in das Lager Theresienstadt deportiert wurden und überlebten. Unter Leitung von Lehrer Holger Ryseck übernehmen sie die musikalische Gestaltung. Der ursprüngliche Plan sah vor, mit den Schülern des OWG-Chores im Vorfeld Theresienstadt zu besuchen, eine Zeitzeugin zu treffen und aus diesen Eindrücken die Gedenkfeier zu gestalten. Aufgrund der Pandemie geben die Schüler nun Einblicke in das Leben im Konzentrationslager. Seit einigen Wochen behandeln sie im Unterricht anhand der Ausstellung „Die Kinder im KZ Theresienstadt“ die Judenverfolgung im Dritten Reich. Zudem plant der OWG-Chor, im Mai 2021 die Kinderoper „Brundibár“ des in Auschwitz ermordeten Komponisten Hans Krása und des Librettisten Adolf Hoffmeister aufzuführen.

Alexander Waschow hatte 2015 die Organisation der jährlichen Dahner Gedenkfeiern von Otmar Weber übernommen. Er sei froh, die Veranstaltung online durchführen zu können, berichtet er: „Denn es muss uns wichtig sein, dass die Erinnerung an die schrecklichen Geschehnisse der Jugendverfolgung nicht verblasst.“

1,6 Quadratmeter für jeden

Das KZ Theresienstadt, auch Ghetto genannt, wurde nördlich von Prag in der Tschechoslowakei (heute Tschechien) eingerichtet. 1940 haben die Nationalsozialisten dort zunächst eine kleine Festung in ein Gestapo-Gefängnis umgewandelt. Im November 1941 entstand ein Sammel- und Durchgangslager. Zunächst deportierte man die jüdische Bevölkerung des besetzten Landes, ab 1942 wurden ältere Menschen und Kinder aus ganz Europa dorthin gebracht. Jeder Person standen nur 1,6 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. In der Garnisonsstadt, die zur Errichtung des Lagers geräumt wurde, lebten 1930 7000 Menschen, im Lager 53.000 (1942).

„Fort, fort, alles fort“

In der Ausstellung, mit der sich die OWG-Schüler beschäftigen, schildert Jehuda Bacon, ein Überlebender, Erlebnisse seiner Kindheit im Lager: „Als ich noch näher kam, sah ich einen ganzen Wall von länglichen Holzkisten. Erst als wir an dem großen Kistenhaufen vorbeigingen, bemerkte ich Zettel mit Namen und Jahrgang daran, und da wusste ich, es sind Särge.“ Nach gegenwärtigem Forschungsstand gab es in Theresienstadt 11.000 Häftlinge unter 15 Jahren. Über 10.000 Kinder überlebten die Deportationen nicht, die meisten wurden in Auschwitz ermordet. Ein anderer Überlebender aus Holland, Gerhard Durlacher, berichtet: „Mein Zuhause fort, mein Zimmer fort, mein Hund fort, mein Spielzeug fort, fort, fort, alles fort.“ Als einziger seiner Familie überlebt er den Holocaust mit Vertreibungen und Aufenthalten in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und Groß-Rosen, wo er im Februar 1945 von russischen Soldaten befreit wird, gerade noch rechtzeitig. Durlacher ist todkrank und brauchte dringend medizinische Versorgung. 1996 starb er friedlich in seiner Heimat.

Nur 20.000 überleben

Die Nazis präsentierten Theresienstadt als Musterlager und täuschten ein heiles Leben vor. In Wahrheit war es ein Ort des Grauens und ein Zwischenstopp in die Gaskammern. Trotzdem gab es ein geistig-kulturelles Leben, das den Internierten zeitweise Ablenkung verschaffte. Lehrkräfte unterrichteten Kinder in Kellern und auf Dachböden. Jüdische Musiker, Maler und Wissenschaftler waren dort aktiv. Es gab Theater- und Kabarettvorstellungen, über 50-mal wurde die Kinderoper „Brundibár“ aufgeführt. Die Zahlen sind erschreckend: Zwischen 1941 und 1945 waren dort rund 141.000 Juden. 88.000 wurden in Vernichtungslager deportiert, 33.000 Menschen sind an Hunger und Krankheit gestorben. Nur knapp 20.000 Menschen überlebten Theresienstadt. Heute ist dort eine Gedenkstätte eingerichtet.