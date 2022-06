Erst wenige Tage alt war das Rehkitz, das die Tierretter bei einem ihrer jüngsten Einsätze in der Südwestpfalz nach einer Hundeattacke schwer verletzt vorfanden. Das Tier hat es nicht überlebt. Für die Tierschützer kein Einzelfall.

„Allen Aufrufen zum Trotz, in der Brut- und Setzzeit Hunde an die Leine zu nehmen: Es ist schon wieder ein Kitz ums Leben gekommen“, meldete am Mittwoch der Verein Tierrettung/Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz aus Contwig. Das Kitz war in der Nähe eines viel besuchten Radweges von einem Hund gerissen und so schwer verletzt worden, dass es von seinem Leiden erlöst werden musste. Den genauen Ort wollen die Tierschützer nicht angeben, weil sie befürchten, dass Passanten dann dort gezielt nach Kitzen Ausschau halten könnten.

Es passiere immer wieder, dass Hunde zwischen März und Juli die Schwächsten reißen, stellen die Tierretter fest – sie würden immer öfter alarmiert zu solchen Einsätzen, wo oft gleich der Jäger parallel verständigt werde. Und der müsse dann viel zu oft den Gnadenschuss geben und den Kadaver beseitigen – was für den Jäger auch keine schöne Sache sei. Pro Jahr würden ihnen in der Brut- und Setzzeit fünf bis sechs Tierrisse gemeldet. Völlig unnötig: Das könne und müsse in dieser Zeit einfach vermieden werden, stellen die Tierretter fest, die deshalb eindringlich an Hundebesitzer appellieren, ihre Vierbeiner an die Leine zu nehmen.

Bis Ende Juli besondere Rücksicht nehmen

Das Wild habe es durch Waldsterben und Waldumbau sowie erhöhten Freizeitdruck schon schwer genug. Viele Tiere stürben auch auf Straßen. „Dass nicht angeleinte Hunde das Wild zu Tode hetzen oder totbeißen, kann und muss vermieden werden.“

Kreisjagdmeister Rolf Henner kann das nur unterstreichen. In den letzten Jahren habe es solche Vorfälle öfter gegeben, weiß er. Vor allem auf Wegen rings um Zweibrücken seien es aktuell einige Fälle, im Landkreis dagegen eher Einzelfälle. Im ländlichen Raum hätten die Hundehalter meist mehr Platz und seien sensibilisierter, stellt er fest. Bis Ende Juli, meint Henner, sollten Hundebesitzer besondere Rücksicht nehmen auf die frisch geborenen Tierkinder in Feldern und Wiesen, die nicht fliehen können.

Spenden

Da Einsätze bei Wildtieren nicht abgerechnet werden, bittet der Verein Tierrettung in Contwig um Spenden: VR – Bank Südwestpfalz eG Pirmasens – Zweibrücken, IBAN: DE 33 5426 1700 0005 1477 00, BIC: GENODE61ROA.