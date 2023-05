Bis Mitte Juni erwarten viele Rehe Nachwuchs. Die Neugeborenen liegen im hohen Gras oder auf Feldern. Nicht selten sterben sie während der Erntezeit qualvoll im Mähdrescher. Ein junger Verein will dieses Leid beenden.

„Das Tierleid durch Verstümmelungen und den daraus resultierenden Tod wollen wir unbedingt ein Ende setzen. Das war für uns Anlass, einen Verein zu gründen“, erklärt Marion Littau von der „Rehkitzrettung Bliesgau/Westpfalz“. Nachdem die Idee vom Zweibrücker Jagdpächter Rolf Wiehn vor zwei Jahren geboren wurde, lag die gemeinnützige Vereinsgründung im August 2021 in Brenschelbach nicht weit, zumal Wiehn den Posten des Vereinsvorsitzenden übernahm. „Rehkitze werden von ihren Müttern im Gras versteckt. Das Muttertier kommt nur zum Säugen oder zum Abwenden von Fressfeinden zurück“, verdeutlicht Littau ein Tierschutzproblem in der Agrarwirtschaft.

Während der Erntezeit könne das zu einem Problem werden. „Kitze sind in den ersten Tagen nach der Geburt geruchlos und haben bei Gefahr einen sogenannten Drückinstinkt. Das bedeutet, sie laufen auch bei größter Gefahr nicht weg, sondern verharren reglos in ihrem Lager.“ Neben Rehen seien auch Bodenbrüter wie das Rebhuhn, der Fasan, die Feldlerche, Weihen und Feldhasen gefährdet. Der junge Klub schreibt sich nun auf die Fahne, durch moderne Technologien junge Tiere vor dem nahen Tod durch das Mähwerk zu bewahren.

Schon kurz nach der Gründung kontaktierten erste Landwirte den Verein, schnell sprach sich das Hilfsangebot in der Region um. „Seit einiger Zeit gilt nämlich das sogenannte Verursacherprinzip“, erklärt Littau. „Das bedeutet, dass jeder Landwirt für das Absuchen seines Landes selbst verantwortlich ist“. Der Verein wolle den Bauern daher unter die Arme greifen. „Herkömmliche Methoden zum Absuchen der Wiesen sind in der Vergangenheit immer wieder gescheitert,“ so Littau. Hier zählt sie das Absuchen mit Jagdhunden durch akustische und optische Reize, Flatterbänder, Tüten oder Piepser auf, die die Muttertiere dazu bewegen sollen, ihre Tiere aus der Gefahrenzone zu bringen. „Mit der fortschreitenden Technisierung in der Landwirtschaft konnten diese Methoden einfach nicht mehr Schritt halten,“ meint sie. „Immer größer werdende Flächen, größere Maschinen, größere Mähwerke, höhere Geschwindigkeit und Zeitdruck können nicht zulasten der Tiere gehen“, verdeutlicht Littau ihren Standpunkt.

Eine Wärmebildkamera für 12.000 Euro leistet Abhilfe

Deshalb musste etwas Neues her. Durch Spendengelder durch das Bundeslandwirtschaftsministerium und Privatpersonen sowie der Aufnahme eines Kredits konnte der Verein kurzerhand eine Wärmebild-Drohne für 12.000 Euro anschaffen. Auch Zubehör wie Akkus, Laptop, GPS-Geräte zur Ortung der Tiere, Anhänger, Stromaggregate und Sicherungskörbe werden benötigt, dafür ist der gemeinnützige Verein dauerhaft auf Spenden angewiesen. Zur Absicherung des teuren Equipments wurde zusätzlich eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen.

Mit Hilfe der technischen Unterstützung können die Helfer die Tiere heutzutage genau orten: „Die Drohne fliegt nach einer Vorprogrammierung die vorgegebene Fläche autonom ab. Flugdaten und Bilder werden mit Hilfe einer Software eingelesen und auffällige Punkte markiert,“ erklärt Littau das Vorgehen bei einem Einsatz auf dem Feld. Durch mehrere theoretische und praktische Schulungen beim Drohnenhersteller selbst und in der Saarpfalz konnten sich die Helfer das nötige Fachwissen aneignen. „Außerdem finden ständige Übungssimulationen und Schulungen vor und nach der Saison statt“, erläutert Littau, dies sei insbesondere dann erforderlich, wenn ein neues Software-Update auf das Gerät gespielt wurde.

Bloß kein direkter Körperkontakt

Nachdem die Drohne das Feld abgeflogen hat, würden markierte Punkte auf spezielle GPS-Geräte übertragen, wie Littau erklärt, wodurch die Punkte von den Helfern abgelesen und ausfindig gemacht werden könnten. Bei der Arbeit teilen sich die „Rehkitz-Retter“ in zwei Gruppen auf: Während sich die aktuell drei Drohnen-Piloten auf das Steuern des Flugobjekts konzentrieren, macht das „Läufer-Team“ mithilfe der GPS-Ortungsgeräte die Tiere ausfindig und stimmt gemeinsam mit Landwirt und Jagdpächter die Freilassung oder Ablegung der Tiere ab. „Da die Rehkitze reglos an ihrem Platz verharren, müssen die Tiere ohne direkten Körperkontakt an den Feldrand getragen und mit einem Korb gesichert werden“, erklärt Littau. „Nach der Freilassung holt die Geiß ihr Kitz dann wieder ab.“

Wenn sie im Einsatz sind, müssen die Helfer in der Regel bereits in den frühen Morgenstunden zu den Feldern ausrücken.

Ganze 108 Aufträge bei 22 verschiedenen Landwirten im Bliesgau und der Westpfalz verzeichnete der junge Verein alleine im vergangenen Jahr. „Insgesamt sind wir 846 Hektar Fläche abgeflogen“, sagt Littau stolz. Neben 91 Rehkitzen konnten die Helfer auch fünf Feldhasen, zwei Gelege von Bodenbrütern sowie ein entlaufenes Kalb und eine Katze vor dem womöglichen Tod retten. „In der ersten Saison wurden die Einsätze von nur drei Vereinsmitgliedern abgearbeitet, was bei der enormen Nachfrage zu wenig war“, so Littau. Daher suche der Verein weiterhin Helfer, sowohl Drohnen-Pilote wie auch „Läufer“.

Helfer brauchen den EU-Drohnenführerschein

Wer Interesse hat, bei der „Rehkitzrettung“ mitzumachen, meldet sich per E-Mail unter rehkitzrettung.bliesgauwp@gmail.com. Voraussetzung zum Führen einer Drohne ist der EU-Drohnenführerschein A1/A3. Piloten erwartet die Planung der Flugmissionen nach Vorgabe der landwirtschaftlichen Flächen, die Festlegung von Flächen und Flugbahnen, die Definition von Startpunkten, die Überprüfung von Gefahrenpunkten wie Stromtrassen, Windrädern, Flugplätzen oder Einflugschneisen und Autobahnen sowie das Einlesen von Daten, die Erkennung der Gelege und die Übertragung der GPS-Punkte auf die Geräte der „Läufer“.

Spenden

Der Verein nimmt Spenden unter dem Sparkassen-Konto mit der IBAN DE66 5425 0010 0080 0175 51 entgegen.