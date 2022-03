Im Landkreis Südwestpfalz waren nach dem Stand der letzten Erfassung am vorigen Freitag 275 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, die sich auf eigene Faust bei den Verbandsgemeinden gemeldet haben, weil sie Unterstützung benötigen, etwa eine Wohnung. Am Montag kamen dann die ersten 16 Geflüchteten dazu, die dem Landkreis von der Aufnahmestelle offiziell zugeteilt wurden. Gemeldet hatten sich bis Freitag bei der VG Dahner Felsenland 45 Menschen, bei der VG Hauenstein zwei, bei der VG Pirmasens-Land 29, bei der VG Rodalben 23, der VG Waldfischbach-Burgalben 33, bei der VG Thaleischweiler-Wallhalben 82 und bei der VG Zweibrücken-Land 61. Diese Zusammenfassung erfolgt laut Kreisverwaltung nur einmal wöchentlich, so dass die Zahlen sich bereits wieder geändert haben dürften.