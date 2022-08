Die Südwestpfalz zieht viele Urlauber und Tagestouristen an. Gerade während der Pandemie zog es Etliche in die Natur. Doch welche Auswirkungen hat dies? Und was zeichnet einen nachhaltigen Tourismus aus? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich das Regionalforum 2022 der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald im September.

Jährlich organisiert die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pfälzerwald plus ein Regionalforum mit dem Ziel, die Akteure innerhalb der Region zu vernetzen, Informationen zu aktuellen Themen einzuspielen und Impulse für die Entwicklung von Projekten zu setzen. Geplant werden die Foren von den Arbeitsgruppen der LAG. Sie beschäftigen sich mit Herausforderungen, legen ein Thema fest und entwickeln ein Programm. Seit 2016 stoßen die Formate auf großes Interesse in der Region. Nach einer coronabedingten Pause 2020 kamen beim letzten Regionalforum über 70 Teilnehmende ins Bürgerhaus Schuhfabrik, um sich über das Thema „Familienfreundliche Kommune“ auszutauschen.

In diesem Jahr hat die Arbeitsgruppe „Tourismus“ die Organisation des Regionalforums inne. In den letzten Monaten hat die AG nach Mitteilung LAG viel über die Auswirkungen des Tourismus diskutiert und sich mit nachhaltigen Strategien beschäftigt, sodass der Fokus auf dem Thema „Nachhaltiger Tourismus“ liegt. Dabei spielt im Wesentlichen eine Rolle, die ökologischen, ökonomischen, sozialen sowie kulturellen Aspekte in Einklang zu bringen.

Offen für alle Interessierten

Ein Programm mit einem Leitvortrag zum Thema „Kriterien für einen nachhaltigen Tourismus“ sowie Kurzimpulse aus der Region und vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar erwartet die Teilnehmenden. In Form eines „Markt der Möglichkeiten“ bietet sich die Möglichkeit, das Thema aus anderen Perspektiven zu beleuchten und mit Experten zu sprechen.

Teilnehmen daran können Bürgerinnen und Bürger sowie fachliche und kommunale Akteure. Das Regionalforum findet am Dienstag, 20. September, um 18 Uhr im Biosphärenhaus Fischbach statt und richtet sich an alle Interessierten in der Region. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bis zum 15. September vorzugsweise per E-Mail oder telefonisch bei Isabelle Schmidtholz (isabelle.schmidtholz@entra.de, Telefon 06302 9239-14) gebeten. Wer an einer Mitfahrgelegenheit interessiert ist, sollte bei der Anmeldung seinen Wohnort und seine Kontaktdaten angeben, damit dies organisiert werden kann.