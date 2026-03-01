Schwarze Zahlen im Haushalt lassen Investitionen in Höhfröschen zu. Gerade vom Land geförderte Projekte aber haben ihre Tücken, wenn es an die Verwirklichung geht.

Aktuell treibt die Finanzlage den Verantwortlichen in der Ortsgemeinde keine Schweißperlen auf die Stirn. In diesem und im nächsten Jahr weist die Gemeinde etwas aus, wovon viele Kommunen träumen: einen ausgeglichenen Haushalt. Blenden lässt sich vom Zahlenwerk niemand.

Es sei eine Momentaufnahme, denn die finanzielle Ausstattung der Kommunen bleibt grundsätzlich schlecht, waren sich die Ratsmitglieder einig. Es sei eine erfreuliche Momentaufnahme, stellte Bürgermeister Gerhard Hoffmann (BfH) fest. Daran hätten etliche Höhfröschener Bürger ihren Anteil. Sie hätten mit Eigenleistungen dazu beigetragen, dass die Ortsgemeinde Geld sparen konnte. Zum Beispiel bei der Sanierung der Mehrzweckhalle, die die Gemeinde seit Jahren beschäftigt. Unterm Strich, überschlug Hoffmann, „haben wir in den vergangenen Jahren über 500.000 Euro für die Halle aufgewendet“.

Spielraum für Investitionen

Beide Haushaltsjahre wird die Gemeinde – der Plan für den Doppelhaushalt 2026/27 wurde einstimmig angenommen – mit einem Überschuss abschließen. Die entscheidenden Worte heißen: freie Finanzspitze. Die hat die Gemeinde in beiden Jahren: 285.000 Euro im Jahre 2026, 206.500 Euro im kommenden Jahr. Das bedeutet, dass sie Spielraum zum Investieren hat.

Etliche Investitionen sind denn auch geplant, zum Teil auch mitfinanziert über Zuschüsse aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes (RZN-Mittel). 300.000 Euro nimmt die Gemeinde für diese geförderten Projekte in die Hand. Lassen sich alle umsetzen, trägt das Land 94.000 Euro dieser Investitionen. Sie sind aber nur möglich, weil viel Eigenleistung in Form von Arbeitskraft und Maschinen, die kostenfrei gestellt werden. Die Eigenleistungen summieren sich bei den RZN-Projekten auf insgesamt 100.000 Euro.

Fallstricke bei RZN-Investitionen

Investiert wird in Radwege, Kindergarten, Spielplätze und den Friedhof. Der Ausbau der Schillerstraße (über 800.000 Euro) und der demnächst beginnende Ausbau der oberen Uhlandstraße (380.000 Euro) sind zusätzliche große Brocken. Die Straßen werden unter anderem aus Landesmitteln und über wiederkehrende Beiträge finanziert. Aus dem früheren Dorfplatz soll ein Mehrgenerationenplatz werden.

Ungetrübt ist die Freude über die RZN-Mittel allerdings nicht: Im Nachgang offenbaren sich Fallstricke. Ein Beispiel dafür ist der geplante Lerngarten für den Kindergarten. Mit 25.000 Euro steht dieses Projekt auf der Liste der genehmigten RZN-Projekte. 5280 Euro würde das Land beisteuern, der Rest soll über Eigenleistungen und Spenden finanziert werden. Das Problem sei, erläuterte Hoffmann, dass der Rat ohne Planer im Rahmen des RZN-Programmes nur Investitionen bis 10.000 Euro netto vergeben dürfe. Darüber hinaus wird normalerweise ein Plan benötigt, um den Zuschuss behalten zu können. Den Planer braucht die Gemeinde jedoch für den Lerngarten nicht. „Wir wissen, wie das aussehen soll, haben Fachleute dafür. Die Pflanzen werden gespendet, stehen längst bereit“, machte Hoffmann das Problem deutlich. Die Ortsgemeinde versuche derzeit eine Lösung zu finden, um auf den Planer verzichten zu können. Denn dieser – ohnehin nicht benötigt – würde wohl mindestens so viel kosten, wie das Land an RZN-Mittel bereitstellt. „Wie soll ich jemand, der Eigenleistungen einbringt erklären, dass wir bei dem Projekt jemanden teuer bezahlen, den wir gar nicht brauchen“, beschrieb Hoffmann das Dilemma, das auch deshalb entsteht, weil die Eigenleistungen in die Projektkosten eingerechnet werden.

Grundsteuer für gewerbliche Flächen steigt

Die Projekte, die über RZN-Mittel gefördert werden, gehen zum Großteil auf die Ergebnisse des „Zukunftschecks Dorf“ zurück. Bei diesem Projekt haben sich die Höhfröschener Bürger Gedanken gemacht, wie ihr Ort lebens- und liebenswert in die Zukunft geführt werden kann.

Ganz ohne Steuererhöhung kommt der aktuelle Doppelhaushalt nicht aus: Betroffen ist die Grundsteuer B. In Höhfröschen hat sich gezeigt, dass die Grundsteuerreform zur Folge hatte, dass gewerblich genutzte Bauten im Vergleich zu Wohngebäuden deutlich besser gestellt wurden. Zudem fehlen der Ortsgemeinde 25.000 Euro, um nach der Reform so viel Grundsteuer einzunehmen wie vor der Reform. Diese sogenannte Aufkommensneutralität wird vom Land allerdings gefordert. Deshalb wird nachjustiert: Der Hebesatz für gewerbliche Objekte steigt auf 770 Prozent, für Wohnbebauung bleibt er bei 465 Prozent.

Zusatzeinnahmen durch Solarpark

Trotz aktuell guter Zahlen bleibe die Frage, wie die Gemeinde künftig ihre Ausgaben finanziert, von Bedeutung, sagte Hoffmann. Man sehe ja, dass zum Beispiel Löhne steigen, sich dadurch die Personalkosten für die Gemeinde erhöhen. Investitionen werden immer teurer, weil auch Materialpreise steigen.

Eine Möglichkeit, die derzeit diskutiert wird, ist unter anderem Einnahmen aus dem geplanten Solarpark zu generieren. Aus Energieprojekten im Umfeld der Gemeinde fließen dieser aktuell schon jährlich 5000 Euro zu. Die Einnahmen aus dem Solarpark werden zu 100 Prozent in der Gemeinde bleiben, denn sie sind nicht umlagepflichtig. Die Planungen für das Projekt laufen. Im vorgezogenen Beteiligungsverfahren der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit seien 36 Einwendungen oder Hinweise zum Solarparkplan gekommen. Derzeit sei das Planungsbüro dabei, diese zu sichten und nachzusteuern, damit der Rat demnächst entscheiden kann.