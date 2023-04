Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach gibt rund 10 000 Euro aus für die Entwässerung des Gebietes oberhalb des neu gebauten Supermarktes. Die Entscheidung erfolgte einstimmig, unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung der Arbeiten zuvor gesichert werden muss.

2019 wurde der Supermarkt am Ortsausgang Rieschweiler in Richtung Dellfeld gebaut. Dabei wurde die Entwässerung des dahinter liegenden Geländes – Ackerland in Hanglage –