Um die notwendigen Abstände einhalten zu können, debattierte der Kreistag am Montagnachmittag in der Turnhalle der IGS Thaleischweiler-Fröschen über den Haushalt 2021. Die Fraktionen hatten sich – mit einer Ausnahme – auf eine Begrenzung der Redezeit von fünf Minuten verständigt. Dass die Haushaltsdebatte noch kürzer ausfiel, hatte damit zu tun, dass sich nicht alle an die Hygienevorgaben hielten.

Es war einmal mehr eine ungewöhnliche Kreistagssitzung. Die Fraktionssprecher saßen an Pulten in der Turnhalle, die übrigen Kreistagsmitglieder mit gebührendem