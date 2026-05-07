Eigentlich sollte der Contwiger Recyclinghof schon längst in Betrieb sein. Das Projekt dauert viel länger, als ursprünglich geplant.

Im Sommer 2021 begann der Neubau des Contwiger Recyclinghofes. Damals rechnete der Landkreis Südwestpfalz, dass er binnen eines Jahres für rund 900.000 Euro gebaut werden kann. Es kam aber anders. Der Zeitplan zog sich in die Länge, parallel dazu explodierten die Kosten.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) in Neustadt hatte der Kreisverwaltung mit Bescheid von August 2020 die Errichtung genehmigt. „Laut Bescheid war die Anlage spätestens drei Jahre nach Erteilung der Genehmigung in Betrieb zu nehmen“, schreibt Nora Schweikert, bei der SGD für die Pressekommunikation zuständig. Der Kreis konnte den Zeitplan jedoch nicht einhalten. Schuld für den zeitlichen Verzug sei die Rampe. Die notwendige Stützwand sollte ursprünglich mit vorgefertigten Winkelstützelementen hergestellt werden. Eine statische Berechnung habe dann aber gezeigt, dass eine massivere Betonstützwand notwendig sei. Die Planänderung kam just in der Zeit, als wegen des Ukraine-Krieges die Preise explodierten.

Recyclinghof mehr als doppelt so teuer

Die Zeit verging, die erste Frist zur Inbetriebnahme von der SGD verfiel. „Der Kreis hat mit Schreiben vom 4. Februar 2026 einen neuen Antrag vorgelegt“, so Schweikert. Es folgte ein erneutes Genehmigungsverfahren. Am 8. April genehmigte die SGD den Recyclinghof der Kreisverwaltung. Knackpunkt: Abfallanlagen sind laut Schweikert vor ihrer Inbetriebnahme abzunehmen. Dazu brauche es ein Gutachten eines Sachverständigen, das belegt, dass der Recyclinghof auch der Genehmigung entspricht. „Dieses Gutachten steht noch aus. Es kann erst nach Bauvollendung erstellt werden“, antwortet Schweikert auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Bauarbeiten am Recyclinghof sind laut Kreisverwaltung fertig. „Alle Standorte für die Container unterschiedlicher Abfallarten sind festgelegt“, schreibt Kreis-Pressesprecherin Lang. Das von der SGD geforderte Gutachten ist beauftragt und liegt im Rohentwurf vor, heißt es. Lang weiter: „Das abgestimmte Gutachten wird der SGD mit dem Antrag auf die Abnahme und Zulassung der Inbetriebnahme vorgelegt. Sobald uns die Zulassung vorliegt, kann der Recyclinghof in Betrieb gehen.“

Zwischenzeitlich sind die Kosten für den Recyclinghof von zunächst 900.000 Euro auf rund zwei Millionen Euro gestiegen. Diese Kostenschätzung stammt noch aus den Jahren 2022 und 2023. Bei der Kreisverwaltung ist man guter Dinge, dass die Kostenschätzung eingehalten wird, schreibt Kreis-Pressesprecherin Samantha Lang. Beim Kreis werde derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, um den Recyclinghof in Betrieb nehmen zu können. Lang dämpft jedoch die Erwartungen: „Ein konkreter Öffnungstermin kann noch nicht genannt werden.“

Der neue Recyclinghof ist fast 5000 Quadratmeter groß, somit dreieinhalbmal so groß wie der alte Wertstoffhof. Wenn der neue Recyclinghof in Betrieb geht, wird der alte geschlossen. Das Gelände soll an die Ortsgemeinde Contwig zurückgegeben werden. Die ersten Überlegungen zum Neubau des Recyclinghofs in Contwig stammen aus dem Jahr 2015. Damals hatte der Kreis die Sperrmüllabfuhr neu geregelt.