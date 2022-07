Aufgeräumt und bunter als je zuvor lassen die Schüler der Realschule plus in Rodalben ihr Schulgebäude in der Lindersbach zurück. Das ist das Ergebnis der Projektwoche, die ein paar Tage vor den Sommerferien zu Ende ging.

Aufräumen und Ordnung schaffen, Farbe zwischen die kalt wirkenden Betonwände aus den 70er-Jahren bringen, Bepflanzung anlegen: Schulleiter Thomas Frank spricht von dem Ziel, das Schulgebäude unter dem Aspekt „Nachhaltigkeit“ einladender und freundlicher zu gestalten und durch das helle und bunte Erscheinungsbild auch die Atmosphäre insgesamt aufzuhellen.

Also gingen Lehrer und Schüler gemeinsam ans Werk, draußen und drinnen. Außen sah das umfangreiche Arbeitsprogramm vor, den Müll in den Pausenhöfen zu beseitigen und Unkraut zu jäten. Die Sitzgelegenheiten sollten einen neuen Anstrich bekommen, ebenso die Pflanzkübel und zuletzt selbst die Mülleimer, um sie stärker als kleine Sammelstellen in den Blick zu rücken. Im Gebäude wurden die Arbeiten fortgesetzt, Flächen wurden mit Dampfstrahlern sauber gemacht und gestrichen. Jetzt leuchten Treppenaufgänge und Säulen in Grün, auch die Bodenplatten glänzen wieder.

Gartenprojekt wird fortgesetzt

Andere Schülergruppen bauten das im Vorjahr unter Anleitung von Tanja Eisel-Goll begonnene Gartenprojekt an anderen Plätzen und mit neuen Themenstellungen aus. Vor allem Migrationskinder hatten aus der „Wildnis“ im Innenhof hinter dem Aufenthaltsraum eine Gartenanlage geschaffen – mit mehrjährigen Pflanzen, kleinen Büschen und blühenden Sträuchern, den Boden dann mit Rindenmulch abgedeckt. Weil die Teilnehmer aus vielen Herkunftsländern stammten, bedurfte es bei der Arbeit zur groben Verständigung der deutschen Sprache. Das Projekt stieß dadurch den handlungsorientierten Spracherwerb an.

Jetzt haben die Schüler zwei weitere Innenhöfe hergerichtet. Einen Lichthof bauten sie zum einfachen Pflanzgarten um, nachdem sie in mühseliger Arbeit ineinander verflochtene Wurzeln ausgegraben und darauf Holzschnitzel als Bodenbelag verteilt hatten. Hier stehen die Hochbeete zum Anbau von Tee und Kräutern, die in der Schulküche verwendet werden sollen.

Erinnerung an die einst beliebten Waldklassenzimmer

Den zweiten Lichthof bauten die Schüler zum Klassenzimmer im Freien um. Auch hier musste zuerst der Boden von Wurzelwerk und Unkraut befreit werden. Als Bodenbelag dienten wieder Holzschnitzel. Bei der Einrichtung griff man auf ausgesonderte Schulmöbel, Tische und Stühle sowie eine übrig gebliebene Tafel zurück. Irgendwie erinnert der Saal im Freien an die Waldklassenzimmer vor zig Jahren, und er erfüllt ja auch denselben Zweck. Hier kann Unterricht stattfinden als Abwechslung zum Unterricht im herkömmlichen Klassenzimmer. Im Sommer erfreuen sich Lernorte wie dieser erfahrungsgemäß großer Beliebtheit, und unter Corona- Auflagen erweist sich das Klassenzimmer im Freien als Angebot geradezu als ideal. Stromanschluss ist vorhanden, die Versorgung mit W-Lan demnächst ebenso.

Schulleiter Thomas Frank und Konrektorin Susanne Reischmann gewinnen den Aktionen der Projektwoche eine Menge pädagogischer Zielführungen ab. Viele Schüler, sagen sie, haben bei den Projekttagen einmal selbst Hand angelegt und handwerkliche Tätigkeiten kennengelernt. Garten- und Pflanzarbeit mündeten bestenfalls in ein größeres Umwelt- und Naturbewusstsein. Und aus der Innengestaltung, verbunden mit viel eigenem Einsatz, entwickle sich möglicherweise eine höhere Achtsamkeit hinsichtlich Ordnung und Intakthalten. „Alle Schüler der Klassen 7 bis 9, teils 10, waren mit großem Engagement bei der Sache“, lobte die Schulleitung, „es herrschte der Eindruck, dass sich die Mühe gelohnt hat.“ Die Realschule plus in Rodalben besuchen aktuell rund 170 Schüler.